En la última semana se registró un promedio diario de 2.247 contagios, frente a los 12.008 del pico de mayo, lo que significa una caída del 81%. Con respecto a la variante Delta, el Ministro explicó que hasta el momento se han detectado 44 casos: 42 de ellos corresponden a viajeros internacionales y dos están vinculados a la importación. No se ha comprobado hasta el momento circulación comunitaria.

Bianco aclaró que la reglamentación no aplica a eventos deportivos, para los que por el momento no está habilitada la presencia de público, a la espera de la reglamentación por parte del Gobierno nacional. Asimismo, señaló que “por la consulta y el pedido de muchos intendentes, fundamentalmente del interior pero también del Conurbano”, a partir de mañana se establecerá un horario de cierre de la nocturnidad a las 3 de la mañana en toda la provincia. “Si algún distrito en particular quiere hacer una extensión de ese horario lo va a tener que solicitar a la Provincia y presentar un protocolo explicando cómo se van a fiscalizar las actividades después de ese horario, que será analizado con los expertos y funcionarios del Ministerio de Salud”, indicó Bianco.