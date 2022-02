(Agrega información sobre reemplazo)

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el legislador Máximo Kirchner, quien renunció a la jefatura del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en disidencia con el acuerdo del Gobierno con el FMI, "en ningún momento le habló de rupturas" en el oficialismo, y anunció que "mañana estaremos decidiendo quién lo reemplaza".

"Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema" del acuerdo con el Fondo Monetario, contó Fernández en una entrevista concedida al canal C5N.

"Hoy me llamó, me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina (Kirchner, su madre y vicepresidenta de la Nación) no estaba de acuerdo con la renuncia", continuó el Presidente.

Fernández sostuvo que "respeto la posición de Máximo, pero en ningún momento me habló de rupturas. Si dijera que Máximo obstruye, sería injusto".

Y abundó: "Como muchos otros, quiero la unidad en el Frente de Todos y voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre".

A la vez anunció que "mañana estaremos decidiendo quién reemplaza" a Kirchner en la jefatura de la bancada.

Kirchner dijo en su renuncia que "he tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado".

Kirchner aclaró que "permanecerá dentro" de la bancada "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno". (Télam)