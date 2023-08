En medio del interrogatorio al vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, en el marco de la comisión de juicio político, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade protagonizó hoy un momento tenso al dirigirse de forma desafiante a su par de la UCR Francisco Monti, a quien retó a un duelo, sin especificar la modalidad.

"No me durás un minuto", disparó Tailhade, molesto porque el diputado opositor lo estaba interrumpiendo con murmullos y gestos provocadores mientras le formulaba una pregunta al titular de la vocalía de Horacio Rosatti, el presidente del máximo tribunal.

La reacción del diputado kirchnerista generó una batahola, con protestas airadas desde el sector donde se ubicaban los representantes de Juntos por el Cambio, que le pidieron a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, que llamara al orden a Tailhade.

Un rato antes, el propio diputado oficialista había mantenido un cruce con el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. El opositor interrumpió a Tailhade durante una pregunta a Robles, lo cual desató la reprimenda del kirchnerista. "¡Tratáme bien!", le exigió López a los gritos.

La respuesta de Tailhade generó en la oposición una mezcla de risas irónicas y gestos de asombro. "Trato bien al testigo. A vos no te tengo que tratar bien".

También el legislador del Frente de Todos había tenido un choque con la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stillman, quien cuestionó que se le leyera a Robles el testimonio de otro testigo para que vierta su apreciación al respecto. "No le podemos preguntar a un testigo lo que dijo otro testigo. No se puede contrastar con un testigo que no está presente, no es un careo", remarcó la diputada de Juntos por el Cambio. "¿De dónde sacás eso? Solo en el mundo de la Coalición Cívica", lanzó Tailhade, desencadenando un estallido de cólera en la oposición. SH/MG/SPC NA