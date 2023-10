El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, renovó hoy su apoyo a su excontrincante en la interna y candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al destacar que tiene "el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio" y la diferenció del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien hizo alusión como "un salto al vacío".

"No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio", dijo Larreta al exponer en un evento de la Asociación Argentina TV, Video y Conectividad (ATVC), desarrollado en el Hotel Hilton, en la ciudad de Buenos Aires.

Durante su discurso, el alcalde porteño -que fue derrotado en las PASO del 13 de agosto por la propia Bullrich- aseguró que la candidata de JxC representa "un cambio que no significa un salto al vacío", diferenciándola así del líder libertario Milei.

"El momento es ahora", afirmó sobre las elecciones del 22 de octubre.

MIRÁ TAMBIÉN Bullrich vuelve a cuestionar a Macri por los guiños a Milei y se tensa la interna de JxC

El respaldo de Larreta a Bullrich se da en medio de un nuevo cortocircuito entre la candidata y el fundador del PRO, Mauricio Macri, quien ayer volvió a darle un guiño al espacio libertario al afirmar que espera que los legisladores de JxC acompañen a Milei en caso de que la exministra de Seguridad no gane las elecciones, algo que generó tensiones dentro de la coalición opositora.

“Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables”, planteó ayer Macri durante la presentación de su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Por su parte, Bullrich consideró esta mañana que dichas declaraciones "no son convenientes" y cuestionó que el exmandatario haya hecho "una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente" en la campaña electoral.

"Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones", expresó Bullrich esta mañana en declaraciones a la Radio Urbana Play.

MIRÁ TAMBIÉN Comenzó el juicio contra tres represores por delitos de lesa humanidad en Santa Fe

En otra parte de su discurso en ATVC, Larreta también afirmó que es necesario tener "una política de Estado que se adapte" a la "dinámica del cambio tecnológico permanente".

En ese sentido, se refirió a la infraestructura de conectividad al decir que "el 95% de los argentinos cuenta con cobertura 4G" pero que se debe llegar "al 100%".

"Porque el campo, las fábricas, las industrias, las grandes empresas, las pymes, las universidades, las administraciones públicas, todos necesitamos una buena conectividad para mejorar nuestro trabajo", señaló. (Télam)