La diputada de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal dijo hoy que el espacio para un eventual diálogo entre el Gobierno nacional y la oposición "tiene que ser en el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas".

De esta forma, Vidal coincidió con lo expresado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al ser consultada en un entrevista con FM Metro sobre las especulaciones en torno de la posibilidad de establecer una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, posibilidad que se planteó tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

No obstante, la exgobernadora bonaerense advirtió que "el diálogo requiere una actitud, no es una foto ni un llamado, es una construcción que se hace en base a la confianza y que lleva tiempo, no podés insultar al otro y luego decirle que querés dialogar".

Asimismo, remarcó que "lo segundo que tiene que haber es una agenda de trabajo, el que pone el plan es el que gobierna y este Gobierno no ha demostrado tener un plan, por lo cual hay que saber sobre qué vamos a dialogar".

MIRÁ TAMBIÉN Lugánsk solicitó al gobernador de la república que se lleve a cabo de inmediato un referendo para declarar la región como parte de la Federación Rusa

Al ser consultada sobre si una reunión entre la actual Vicepresidenta y el expresidente Mauricio Macri es posible, indicó que "porque Mauricio y Cristina se vean los problemas de la gente no se van a resolver".

"Los problemas de la gente no se van a resolver si hay un espacio político que definió la lógica de necesitar un enemigo más que un adversario, que fue la lógica de hacer política del kirchnerismo", subrayó.

Al referirse a las características que tendría que tener este diálogo apuntó asimismo que "las convocatorias no tienen que ser individuales, el diálogo tiene que ser en el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas".

Tras afirmar su intención de competir por una candidatura presidencial en 2023 dentro de JxC, Vidal dijo que "el kirchnerismo está en un fin de ciclo y el año que viene la gente va a elegir".

MIRÁ TAMBIÉN China le reiteró a EEUU que no subestime su determinación de defender la soberanía de su territorio

Dijo que más allá del rol que le toque ocupar el año próximo está "recorriendo el país, y ya llevo más de 20 mil kilómetros, y presentando proyectos en el Congreso que surgen de escuchar a la gente".

"Me gustaría ser Presidenta y tengo esa vocación, pero los lugares se definirán el año que viene; hoy todo el equipo se tiene que preparar para gobernar y la mejor manera es tener los mejores equipos y que tengamos una mirada federal y amplia sobre el país", concluyó. (Télam)