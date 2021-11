La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se reunió anoche con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien le pidió que "se inspire en las Abuelas para seguir luchando".

"Fue un encuentro muy emotivo, es muy importante poder compartir este final de campaña junto a Estela y el momento más conmovedor fue cuando me regaló el pañuelo y me pidió que me inspire en las Abuelas para seguir luchando en lo que creo, con nuestro frente y por nuestro país", contó Tolosa Paz luego de la reunión.

La candidata del Frente de Todos y la titular de Abuelas compartieron "una muy linda charla contando anécdotas" junto al nieto restituido Leo Fosatti; Kibo y Barbi Carlotto; y Nicolás Carvalho, según se consignó en un comunicado.

Tolosa Paz resaltó "el espíritu de lucha de Estela, que siempre está presente en las causas que le importan al pueblo" y compartieron la necesidad de "seguir trabajando todos los días para sacar al país adelante, independientemente del resultado de las elecciones". (Télam)