En el primer informe de gestión del año sobre los avances del Plan General de gobierno en la Legislatura Porteña, —y su 13° exposición hasta la fecha—, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, repasó cada uno de los ejes de trabajo que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Ciudad, encabezado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En su presentación, Miguel reafirmó el reclamo ante la Corte Suprema por la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de los fondos de la coparticipación por parte del Gobierno Nacional en medio de la pandemia por el coronavirus. Y dio datos para tomar dimensión de la situación: desde el día uno de la quita hasta hoy la Ciudad dejó de recibir $160 mil millones. Y se preguntó: “¿Alguien acá tiene claro en dónde están los $160 mil millones que el Gobierno Nacional ya le sacó a la Ciudad para la seguridad de las millones de personas que viven, trabajan o visitan la Ciudad?”.

Además, preguntó: “¿Mejoró la seguridad en el Conurbano, a donde habían dicho que iban a destinar esos fondos? ¿Están combatiendo el narcotráfico en Santa Fe, Salta y Misiones, a donde después dijeron que iban a mandar esos fondos?”.

Asimismo, volvió a pedirle al Gobierno Nacional que actúe frente a la sobrepoblación de las alcaidías: “Por convenio, el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladar a los detenidos en las comisarías de la Ciudad. Pero en medio de la pandemia, el Gobierno Nacional decidió disminuir esos traslados. Estamos hablando de homicidas, de violadores, de ladrones peligrosos, que deberían estar en la cárcel, porque muchos de ellos están incluso condenados por la Justicia”.

Y puntualizó: “Los números son contundentes. Desde el 20 de marzo de 2020, cuando el Servicio Penitenciario Federal comenzó con esta desidia, hasta hoy, pasamos de tener 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías”.

En esa línea, continuó: “Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”. Además, afirmó: “La única respuesta que recibimos del Gobierno Nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.

Sobre la quita de coparticipación y otros ataques del Gobierno Nacional, sostuvo: “Me resulta incomprensible que en esta casa no haya unanimidad cuando el Gobierno Nacional le quita a la Ciudad los recursos necesarios para el mantenimiento de su seguridad; cuando aumentan a dedo la valuación fiscal de los inmuebles de la Ciudad; cuando deciden no recibir más a nuestros detenidos en las cárceles; o cuando nos criminalizaron por abrir las escuelas”.

En ese sentido, afirmó que “defender a una jurisdicción de los ataques del poder central es defender el federalismo”, e indicó: “Porque hoy la jurisdicción afectada es la Ciudad, pero mañana puede ser cualquier otra provincia. Y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos firmes para defenderla”.

En sus palabras, el jefe de Gabinete dijo: “La Ciudad es el ejemplo de que, cuando existe una visión y políticas de Estado sostenidas en el tiempo, la realidad de la gente mejora. Se puede gestionar bien. Se puede traducir las ideas en un plan concreto y realizable. Se puede asumir compromisos y cumplirlos. Y por eso estamos acá”.

A continuación, destacó los logros alcanzados en la gestión y los proyectos que se llevan adelante en base a 6 ejes centrales: educación y trabajo; transformación urbana; integración social y urbana; seguridad; bienestar integral; y ciudad digital.

Con respecto a la educación, Miguel expresó: “Es la principal herramienta de progreso para los chicos y sus familias”. Y sostuvo: “Hace más de un siglo Juan Bautista Alberdi decía `gobernar es poblar´. Hoy, en la era del conocimiento, más que nunca `gobernar es educar´”.

Sobre los resultados de las evaluaciones educativas, aseveró: “En prácticas del lenguaje descendieron 9 y 18 puntos en primaria y secundaria, respectivamente”. Y argumentó: “Esto es consecuencia de la falta de presencialidad que deterioró el aprendizaje de los estudiantes. Lo remarcamos con insistencia: a menos presencialidad, menos oportunidades reales de aprendizaje”.

En ese sentido, señaló que para revertir esta tendencia fue diseñado un Plan de Recuperación de Aprendizajes específico para la Primaria, para la Secundaria, y para acompañar a los docentes y las familias.

Entre otras medidas que se tomaron desde la Ciudad, destacó que por segundo año consecutivo en el 2022 el Ciclo Lectivo comenzó de manera anticipada para que los chicos tengan 192 días de clase, 12 más que los 180 establecidos en el calendario obligatorio. Asimismo, se mantuvo el programa Verano en la Escuela, del que participaron 27.200 estudiantes de Inicial, Primario y Secundario, y 4.200 alumnos de secundario con materias previas y en proceso.

Por otra parte, subrayó que en el secundario se continúa con las clases de apoyo los sábados y el 100% de las escuelas de jornada simple cuentan con jornada extendida. Además, comentó que con la implementación del programa Aprovechar Cada Hora Libre cada vez que falta un profesor se enseñan contenidos de inglés y matemática, por lo que los chicos van a recuperar entre 3 y 5 días de clase que antes se perdían por las horas libres.

“Las evaluaciones educativas nos demostraron que los peores resultados se dieron en la comprensión lectora donde, en promedio, retrocedimos casi 4 años. Por eso, a la par de estas medidas, decidimos regular el uso de la “e”, la “x” y el “@” por parte de los docentes exclusivamente durante el proceso de enseñanza y en las comunicaciones institucionales”, manifestó Miguel. Del mismo modo, añadió: “Es sentido común: si los chicos tienen dificultades para leer de corrido, no es momento de debatir el cambio de letras”.

Para continuar, mencionó: “este año avanzamos en un suceso histórico en la Ciudad: sumamos las primeras 6 escuelas primarias públicas bilingües. Una transformación que logramos gracias a que en la Ciudad la educación es una política de Estado”.

Sobre las prácticas educativas implementadas este año, apuntó: “En la Ciudad promovemos la cultura del trabajo desde la formación. Más de 600 empresas se interesaron por estas prácticas para 29.400 estudiantes de quinto año”.

En tanto, y haciendo hincapié en la reforma del Estatuto Docente, puntualizó: “Para formar estudiantes de excelencia necesitamos tener docentes de excelencia. Para eso estamos sumando 4 nuevas carreras a la Universidad de la Ciudad y, producto del consenso de esta Legislatura, aprobamos la reforma del Estatuto Docente. Los docentes que más se capacitan tienen que tener los mejores cargos. Los mejores docentes tienen que seguir en las aulas y tener los mejores salarios. El mérito siempre tiene que estar por encima de la antigüedad”.

Respecto al trabajo, comenzó diciendo que “las sociedades que progresan son las que ofrecen la mayor cantidad de oportunidades y premian el mérito y el esfuerzo, y también son las que generan las condiciones para que se multiplique el trabajo”. Y profundizó: “Para eso necesitamos de la innovación, la creatividad y la fuerza emprendedora del sector privado. Ni con planes, ni con atajos, ni con un estado gigante, el trabajo se genera incentivando la inversión”.

De la misma manera, sobre el desempleo en la Ciudad afirmó que “bajó del 10,1% en el cuarto trimestre del 2020 al 7,7% en el cuarto trimestre del 2021 y se crearon 111 mil puestos de trabajo”.

Además, destacó: “En la Ciudad tenemos una experiencia muy positiva de articulación público-privada con los distritos económicos”, en los que ya se instalaron 907 empresas que construyeron 557 mil metros cuadrados, hicieron inversiones por 404 millones de dólares, y generaron más de 35.640 empleos entre los distritos tecnológicos, audiovisual, y de artes y diseño.

En esta línea informó el lanzamiento del Distrito del Vino en Villa Devoto: “Hasta el momento se instalaron 4 proyectos con una inversión de 2,2 millones de dólares y esperamos que se sumen para este año otros 15 proyectos más”.

Por otro lado, mencionó que también se está fomentando el empleo “en uno de los barrios con más potencial de crecimiento, que es el 31”, y remarcó: “Vamos a impulsar que 40 empresas se radiquen en el barrio para generar más oportunidades de desarrollo en la zona al 2023. Con la Ley de Integración Productiva en barrios vulnerables, sancionada en este recinto, vamos a incentivar las inversiones privadas financiando hasta el 80% con pago a cuenta de ingresos brutos sobre estas inversiones realizadas”.

En cuanto al empleo joven, el jefe de Gabinete sostuvo que es uno de los principales problemas de la Argentina: “Las cifras son contundentes: Argentina es uno de los países con más desempleo joven de la región y 6 de cada 10 chicos trabajan en la informalidad”.

En este sentido, resaltó: “En la Ciudad no miramos para otro lado. Lanzamos el Plan de Empleo Joven, en conjunto con las empresas y las PyMEs, para que de acá a 2023 10 mil jóvenes consigan un empleo formal. Este Plan es muy importante: primero, porque rompe con los límites estructurales de acceso al primer empleo. Y segundo, porque tiene una mirada profundamente equitativa: los jóvenes de la zona Sur y barrios populares, en donde los índices de desocupación son mayores que en el resto de la Ciudad, van a recibir una remuneración mayor”.

Para beneficiar a los emprendedores, Miguel aseguró: “Desde el 1° de enero bonificamos el 100% de los Ingresos Brutos de los emprendimientos gastronómicos sin necesidad de realizar un trámite. Y, si el emprendimiento permanece dentro de la categoría de Régimen Simplificado, el beneficio se va a extender hasta el 2023 con un 50% de bonificación”.

Asimismo, enfatizó que el Banco Ciudad brinda financiamiento para impulsar la inversión productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas y que en los últimos meses “otorgamos financiamiento por más de 600 millones de pesos a 3.300 microemprendedores formales e informales”. También puntualizó que “lanzamos una línea de crédito específicamente destinada a cooperativas que operan en la Ciudad con tasa de interés subsidiada”.

“En materia de asistencia al sector productivo, en 2021 y lo que va de 2022 otorgamos financiamiento por más de 44.700 millones de pesos, que impulsó las actividades productivas de más de 3.500 empresas. Acompañamos a más de 82 mil estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y de cursos de capacitación con cuentas gratuitas, tarjetas de crédito bonificadas, descuentos específicos y cerca de 10 mil créditos a tasas preferenciales”, agregó.

Sobre la transformación urbana y las obras en la Ciudad, Miguel explicó: “Una de las principales transformaciones que estamos llevando adelante es que Buenos Aires vuelva a mirar al río. Los 25 kilómetros de costa de la Ciudad, que hoy en su mayoría no son accesibles a los ciudadanos, los vamos a transformar en parques, locales gastronómicos, lugares para hacer deporte, propuestas culturales, y una playa que va a estar abierta todo el año”.

En este sentido detalló los proyectos que se llevarán adelante en el segundo semestre: “Después de muchos años, los vecinos de Buenos Aires vamos a volver a tener una playa pública. En total estamos sumando 110 nuevas hectáreas de espacio público y verde. Y seguimos incorporando espacios verdes en toda la Ciudad”.

Además, dijo que se van a inaugurar los espacios Fitz Roy en Chacarita y Sastrería Militar en Palermo, que agregan casi 8 mil metros cuadrados de espacio verde y público, y puntualizó: “Donde antes había un terreno ferroviario sin uso, vamos a crear el Parque Colegiales, con el que vamos a sumar 8 hectáreas de verde. Y también en Palermo estamos construyendo el parque elevado Gigena, un predio que va a tener 4.400 metros cuadrados con senderos peatonales, un nuevo polo gastronómico, locales y oficinas”.

En esa misma línea, destacó que la Ciudad continúa trabajando en la incorporación de calles verdes, y de 17 plazas nuevas en distintos barrios tales como “en Cañitas, en Palermo y en Villa Crespo. Doce de esas 17 plazas van a estar en barrios vulnerables como Fraga, Barrio 20 y Rodrigo Bueno”.

Sobre las transformaciones en el Casco Histórico, señaló: “En este espacio, vamos a renovar 60 cuadras para aumentar la movilidad peatonal y generar más oportunidades de disfrute. Vamos a nivelar calzadas, recuperar veredas y fachadas históricas, y sumar iluminación”.

Para continuar, afirmó que “una ciudad con transporte público de calidad es una ciudad que le ahorra tiempo a sus ciudadanos”. Y detalló: “En noviembre vamos a inaugurar la primera calle compartida de la Ciudad, la av. del Libertador, que va a mejorar la movilidad de automovilistas, ciclistas y peatones. Vamos a tener ciclovías, nuevas paradas de colectivos, más de 400 árboles y un sistema de semáforos inteligentes”.

“Estamos construyendo la segunda etapa del Metrobus del Bajo, que conecta Retiro con el Microcentro, Puerto Madero, San Telmo y La Boca” sostuvo. La traza, que tiene 1,9 kilómetros e involucra 19 líneas de colectivos, le va a ahorrar a más de 250 mil personas un 30% del tiempo de su viaje. Y enfatizó: “Vamos a avanzar con el corredor de Metrobus de Alberdi y Directorio, que va a unir los barrios de Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro, Parque Avellaneda y Mataderos”.

Sobre los avances en el Plan Hidráulico de la Ciudad, precisó que a principios de este año finalizó la obra del Arroyo Cildañez a partir de las conexiones de los ramales Martí, Castañares y Cruz, que beneficia a 120 mil vecinos de Villa Soldati y Villa Lugano. Para el 2023, se alcanzarán los 30 kilómetros de túneles hidráulicos con la obra de ramales secundarios, que va a aliviar las emisiones de los arroyos Maldonado, Cildañez y Vega.

En cuanto al mantenimiento de la Ciudad, afirmó que este año ya se inspeccionaron 3.474 columnas de alumbrado, se repavimentaron 208 cuadras, se arreglaron 27.448 metros cuadrados de bacheos; se podaron 18 mil árboles y se garantizó el mantenimiento de los pluviales. “Para cuando termine el año, vamos a tener 781.640 metros cuadrados de veredas renovadas. Permanentemente garantizamos el cuidado y mantenimiento de las 1.200 plazas y parques de toda la Ciudad”, dijo.

“El plan BA Recicla cumplió un año y el 50% de los vecinos ya separa sus residuos. Esto significa un aumento del 70% del material reciclable recuperado. Hoy tenemos 2.845 contenedores verdes y cumplimos el objetivo de que haya uno a menos de 150 metros de la casa de cada vecino”, aclaró.

Además, señaló que la Ciudad tiene 16 Centros Verdes y 72 promotores ambientales en calle; se entregaron 854.533 ecotachos y 69 Sellos Verdes a instituciones y empresas; se instalaron 48 Composteras Comunitarias en 15 Puntos Verdes y en el Velódromo y se recolectaron más de 100 mil kilos de orgánicos en los Puntos Verdes y FIABs y más de 15 mil kilos de las llamadas “botellas de amor”.

“Estamos trabajando con 12.651 macrogeneradores como edificios o grandes comercios, y también con los 6.613 recuperadores que trabajan en 12 cooperativas, para mejorar el sistema de recolección”, sostuvo.

En cuanto a la integración social y urbana, apuntó que “es imposible progresar con hambre, sin un techo, sin servicios básicos para el desarrollo humano”, y agregó: “Por eso, estamos cerca para atender a quien lo necesita: 127 mil personas reciben alimentos en los grupos comunitarios y en los 75 Centros de Primera Infancia; 1.300 personas reciben el Ticket Social; 20.221 personas reciben el subsidio para familias en situación de calle y 42.125 hogares acceden a Ciudadanía Porteña”.

A su vez, aclaró que “revisamos permanentemente estos apoyos y, cuando corresponde, los damos de baja. Que quede claro: la asistencia siempre debe ser transitoria, nunca una solución permanente. La asistencia infinita reproduce la pobreza. Por eso para nosotros la mejor política social es el trabajo”.

Para mejorar las condiciones estructurales de los barrios, anunció: “En el Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, Barrio 31 y Barrio 20 abrimos 33 calles y 8 pasajes para que la circulación sea como en cualquier barrio de la Ciudad. Y para 2023 vamos a finalizar el 100% de las obras de infraestructura básica de agua, desagües pluviales y cloacales del Barrio 31, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita”.

Del mismo modo, subrayó: “Llevamos construidas 5.151 viviendas nuevas en el Barrio 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, 21-24 y Barrio 31. Este año se mudaron 1.450 familias, y así ya son un total de 4.884 que ya están en su nuevo hogar. Y este año estamos construyendo 584 departamentos más. En lo que va del año ya hicimos 1.195 escrituras de departamentos en Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio 20 y Barrio 31”.

Miguel afirmó que el Gobierno porteño impulsa el desarrollo emprendedor y ejemplificó: “La Ley de Economía Social y Popular que sancionó esta Legislatura hace un año y medio hoy ya tiene registradas más de 5.400 Unidades Productivas que dan trabajo a más de 12 mil personas. Lo más importante: todas ellas ahora pueden acceder a los beneficios de la formalidad, como el acceso al crédito y al financiamiento. Este año, esperamos registrar 7.900”.

En este sentido, concluyó: “En conjunto con el sector privado, diseñamos el FONDES, un fondo mixto para financiar proyectos productivos en barrios vulnerables. Para este año tenemos previsto destinar más de 60 millones de pesos en financiamiento a las unidades productivas y entidades de crédito”.

Con respecto a la seguridad, sostuvo que “una condición esencial para ser libres es sentirnos seguros. Y sentir que nuestro esfuerzo y trabajo valen la pena. Ese es nuestro compromiso con las 7 millones de personas que viven, trabajan, estudian o visitan Buenos Aires todos los días”.

En tanto, añadió: “En la Ciudad diseñamos un Plan Integral de Seguridad Pública serio, que apuesta al trabajo a largo plazo y los resultados están a la vista”.

Entre otras cifras, resaltó que “los últimos datos del Mapa del Delito reflejan que tenemos la tasa más baja de los últimos 27 años. Los robos en todas sus modalidades bajaron un 29% respecto a los datos de 2019. En cuanto a los homicidios, la tasa en 2021 fue de 3,35 cada 100 mil habitantes, al igual que en 2019, un dato que nos pone como la segunda capital de América con menor tasa de delitos de este tipo, después de Ottawa”.

En todos los barrios porteños se registró una baja en los delitos, con la excepción de los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde la seguridad es responsabilidad del Gobierno Nacional y aumentaron en un 180%.

En la Ciudad hay 25.900 policías, de los cuales 19.699 se encuentran controlando las calles. Además, hay un total de 1.600 bomberos, 1.670 agentes de tránsito, 687 agentes de prevención y 600 guardaparques.

Entre otros datos, señaló que el mes pasado la Ciudad cumplió con el compromiso asumido de tener el 75% de la Ciudad cubierta por cámaras de seguridad y que gracias al Anillo Digital disminuyeron un 90% los secuestros extorsivos.

Sobre la seguridad en los estadios de fútbol, indicó: “Somos inflexibles frente a las barras. No queremos que los mafiosos se sientan dueños de los estadios de fútbol. El espectáculo es para los hinchas, no para los delincuentes”.

Para concluir, sentenció: “En la Ciudad vamos a fondo contra el narcotráfico. La droga se incauta, los búnkeres se derriban y a los narcos se los detiene. En enero la Policía de la Ciudad incautó 185 kilos de marihuana y el mes pasado secuestramos 100 kilos de cocaína, la incautación más grande de la historia. Son casi 300 kilos de droga que no llegaron a las calles. En total, en el último año y medio derribamos 55 búnkers”.

En relación a las mejoras en el Sistema de Salud público, Miguel sostuvo: “Más allá de que la pandemia se llevó la mayor parte de nuestra atención los últimos dos años, seguimos robusteciendo el sistema de salud”, y enumeró, ”en esta gestión pasamos de 232 a 351 camas de terapia intensiva; mejoramos el sistema de asignación de turnos; avanzamos con obras importantes en CeSACs y hospitales; sumamos 7 nuevas ambulancias al SAME y 3 motos de asistencia; inauguramos un nuevo tomógrafo en el hospital Zubizarreta; e incorporamos una herramienta fundamental en el presente y el futuro de la salud que es el servicio de telemedicina”.

Además, agregó: “Una de las iniciativas que ya planteamos es que para 2023 los vecinos puedan gestionar sus turnos online en cualquier centro médico público que elijan. Para eso, estamos implementando un Gestor de Encuentros, que es un sistema único de turnos, y una mejor sistematización de admisión en guardias y en internación. Queremos que la Historia Clínica Electrónica, que ya venimos implementando, sea interjurisdiccional y que se incorpore también al subsistema privado”.

Al abordar el último eje, Ciudad Digital, el jefe de Gabinete afirmó su visión sobre el Estado: “Tiene que ser eficiente, ágil, facilitador; ni una burocracia lenta, ni una máquina de poner palos en la rueda”.

En este sentido, aseguró que en la Ciudad desde hace años trabajan con el compromiso de “facilitarles la vida a los ciudadanos”, y detalló: “En lo que va del año se atendieron 3,7 millones de consultas al 147. Boti, el WhatsApp de la Ciudad, en dos años pasó de tener poco más de 1 millón de conversaciones a más de 26 millones este año”.

“Tenemos una misión muy clara: todos los trámites prescindibles los eliminamos y todos los imprescindibles los simplificamos y los digitalizamos”, apuntó Miguel, que luego añadió: “El Plan Buenos Aires Más que presentamos a fines de abril es un salto a la eficiencia. Queremos que cada ciudadano maneje su tiempo con libertad y que cada emprendedor tenga facilidades para hacer lo que mejor sabe hacer: invertir, producir, trabajar y dar trabajo”.

Por último, enfatizó que antes de fin de año se van a incorporar 14 documentos a la plataforma MiBA y 15 nuevos trámites y servicios a través de Boti. “El gran objetivo es lograr que el año que viene los vecinos puedan hacer el 90% de sus trámites de manera digital y contar con 30 nuevos servicios a través de Boti”, finalizó