La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, afirmó hoy que "en la Argentina, a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas, el arrepentimiento y la fe", y advirtió que "el que se tiene que arrepentir, que se arrepienta".

La exdiputada emitió su críptico mensaje de 37 segundos en su cuenta de Twitter, donde anexó un pasaje de la Biblia correspondiente a Mateo 11:25-27, en el que Jesús dice: "Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla".

En su mensaje grabado con sonido ambiente, con las manos en los bolsillos y voz pausada, Carrió expresó: "Estoy en el templo, que puede ser cualquier templo donde se oye a Dios".

"En la Argentina, a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Traten de rezar la oración de la patria, y el que se tiene que arrepentir, que se arrepienta porque por la Santa Cruz se redime el mundo. Amén", añadió.

El pasaje de la Biblia que transcribió dice: "En aquel tiempo, Jesús exclamó: 'Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar'".

(Télam)