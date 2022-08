El dirigente estatal Pablo Micheli criticó hoy en Jujuy "el estado de terror que se vive" en la provincia, donde denunció una "profundización de la persecución a organizaciones sociales del campo popular" e instó al Gobernador Gerardo Morales a que "se reinstale el régimen democrático".

"Es llamativo que un dirigente radical como es Morales tenga una actitud tan represiva y autoritaria; que se haya armado un aparato represivo tan grande en coordinación con la justicia para terminar persiguiendo a quienes reclaman por una mejor calidad de vida", comenzó por plantear Micheli, quien se halla en Jujuy encabezando un plenario Noa de la CTA.

"No entendemos el ensañamiento. Los gobernantes tienen la responsabilidad de cuidar que la democracia sea un ejemplo, no puede ser que sea una vergüenza porque no se puede opinar distinto; porque si no te van a buscar de los pelos o te golpean, como si fuera una dictadura. Esto nos tiene muy preocupados y no va quedar en eso", agregó Micheli al exponer en este plenario.

En ese sentido, el sindicalista también apuntó a la situación que vive de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida desde hace seis años sin una condena firme, y recordó que su libertad es reclamada por "organizaciones internacionales de altísimo prestigio".

"Naciones Unidas ha salido públicamente a plantear la brutalidad que se está cometiendo contra la compañera. Responsabilizamos al Gobernador a que se reinstale en la provincia un régimen democrático de verdad, con respeto al disenso, a las opiniones críticas, y que en todo caso se forme una mesa de dialogo donde se puedan resolver problemas. Reclamamos la libertad inmediata de Milagro Sala", remarcó.

Respecto a la situación que atraviesan las organizaciones sociales, el referente de la CTA repudió las persecuciones y allanamientos acontecidos en las últimas semanas, y dijo que "hay mucha preocupación por el estado de terror que se vive" en la provincia.

"Estamos acá discutiendo la situación política económica que está atravesando la Argentina, que nos tiene muy preocupados. No es casual que sea aquí, en Jujuy, donde se da una situación muy particular por las persecuciones a las organizaciones sociales del campo popular, que se profundiza y cada vez estamos más preocupados", sostuvo.

Y en ese sentido, completó: "Se acusa de terroristas a los compañeros que reclaman, cuando es lógico que salgamos a la calle a reclamar por nuestros salarios. Jujuy, al igual que otras provincias, se halla con una situación crítica respecto a los índices de indigencia, pobreza, desocupación y trabajo precario.

Con la participación de dirigentes de la CTA a nivel nacional y de toda la región del Noa, en el plenario se busca debatir y sentar postura respecto a las medidas económicas que debe tomar el Gobierno Nacional ante la actual coyuntura, y sobre la situación particular en Jujuy.

En ese sentido, Micheli adelantó debate sobre la necesidad de que "la mejor manera de conseguir aumentos salariales es no abandonando las calles".

"Se deben aplicar medidas cobrando impuestos a los que más tienen. Acá han duplicado sus ganancias los bancos, las financieras, los sectores petroleros y las empresas de energía. Son ellos los que tienen que pagar. Esto es lo que el Gobierno nacional tiene que entender", puntualizó. (Télam)