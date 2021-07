El presidente Alberto Fernández expresó hoy que "en honor a los que perdimos seamos capaces de encarar el futuro de otra manera" y afirmó: "Nos apenaría mucho que el pasado vuelva".

"La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva", dijo alberto Fernández al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA en la localidad bonaerense de Guernica. (Télam)