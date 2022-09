El jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó hoy al diálogo para sentar las bases de "políticas de mediano y largo plazo" y anticipó que el proyecto de Presupuesto 2023 que ingresará mañana al Congreso "seguirá fortaleciendo un modelo de producción, empleo e inclusión para todos los argentinos".

Manzur expresó estos conceptos al brindar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en una sesión presidida por su titular, Cecilia Moreau, que comenzó con la presencia de 138 legisladores, a los que luego se sumaron 70 más de diferentes bancadas parlamentarias.

Al comenzar su informe ante el plenario legislativo, Manzur destacó la decisión de la Cámara baja de "expresar su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hace menos de dos semanas" en la sesión especial convocada el pasado 9 de septiembre.

En otro tramo de su mensaje, Manzur expresó: "Nos duelen los niveles de pobreza que muestra nuestro país y estamos trabajando de manera concreta para mejorar este indicador".

En ese sentido, convocó a "todos los dirigentes a aportar al cumplimiento de estos dos objetivos fundamentales en esta etapa, donde transitamos dos años consecutivos de crecimiento por primera vez en una década".

"Quiero ser muy claro: en este Presupuesto se sigue fortaleciendo un modelo de producción, empleo e inclusión para todos los argentinos", remarcó, y le pidió a la oposición debatirlo con una "visión constructiva".

Admitió que "ninguno de los que estamos aquí estamos conformes con los niveles de inflación que ha mostrado nuestro país desde hace ya muchos años" y remarcó que la decisión del Gobierno "es trabajar en todos los frentes necesarios para que los argentinos tengan un horizonte de mejora sostenida en la calidad de vida".

Sobre las elecciones primarias PASO, el funcionario afirmó: "Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo para eliminar ese sistema. Me preguntaron si podían hacerse por DNU (los cambios), no se puede hacer por DNU (decreto de necesidad y urgencia)".

Agregó que "esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo".

En otro tema, aseguró que el Gobierno nacional "no va a adoptar ninguna medida" que "le quite a las obras sociales las obligaciones y mucho menos a complejizar la tramitación de las prestaciones", al rechazar cuestionamientos en torno a las políticas de discapacidad.

A la hora de las respuestas, el jefe de Gabinete dijo, ante los diferentes puntos de vista expresados por la oposición en relación a la forma en que el Gobierno aborda una serie de temas, que "las diferencias que podemos tener nosotros las ordena el voto popular".

"Las diferencias que podemos tener nosotros las ordena el voto popular, hoy somos gobierno nosotros, y ese es el mandato que tenemos. Puede haber disensos y puntos de vista diferentes, pero esta es la democracia", remarcó.

El jefe de ministros, continuó: "Mi ponencia fue hablar para adelante y hablar de nosotros, sin compararnos con gestiones anteriores, como seguimos hacia adelante, ese es el gran desafío. Me llevaron a poder comparar algunas cosas y con gusto vamos a comparar".

"Estamos en una situación difícil y lo reconocemos, me obligan a dar datos que no iba a mencionar pero tengo que decirlo, entre 2017 y 2019 las jubilaciones perdieron un 20% y hoy hemos recuperado un 28%", graficó.

Entre los diputados, el titular de la bancada radical, Mario Negri, había señalado que "en mil días, el gobierno se ha endeudado a un ritmo de 100 millones de dólares por día. Además, 19 millones de argentinos son pobres. En cuanto a inflación estamos casi en los 3 dígitos".

Luego el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, expresó: "Son un Gobierno que en 3 años que van a cumplir nunca encontraron el rumbo. No se sabe quién define las políticas, no se sabe qué rol cumple el presidente. No vino a darle en un año explicaciones a la gente que es lo que corresponde. La verdad que hoy vino con relato de ficción".

Desde la izquierda, Romina del Plá expuso: "El plan económico del gobierno es integralmente macrista y es acompañado de una u otra manera por todas las fuerzas políticas. Hoy no hay lupa que permita distinguir entre lo realizado por el nefasto gobierno que los precedió y el actual: le copian los tarifazos, compiten a ver quién tiene una inflación más alta que licua los salarios y apelan a tasas de interés usurarias.

José Luis Espert, de Avanza Libertad, le dijo a Manzur que "ha mirado solamente el medio vaso lleno, pero hay un medio vaso vacio también, para que todo sea vea de manera más equilibrada" y puso de relieve que "no hay nada que le gane a una tasa de inflación de tres dígitos anuales" y que no ve "un plan concreto para reducirla en el 2024"

Por el interbloque Federal, el socialista Enrique Estévez expresó su preocupación por los incendios en el Delta que afectan a Rosario: "Se lo suplicamos, haga el esfuerzo para que podamos tratar en este Congreso la ley de humedales. No le tengamos miedo al debate franco y público respecto de lo que implica cuidar los humedales en nuestro país. No es una ley en contra de la producción, todo lo contrario".

En un pasaje de la sesión se acercaron al recinto el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

La Jefatura de Gabinete envió ayer el informe "más extenso" en la historia de esa cartera, que tiene casi 2.200 páginas donde se responden las consultas enviadas por los legisladores a mediados de agosto, ya que en principio Manzur iba a concurrir el 31 de ese mes.

En un comunicado se informó que el documento enviado a la Cámara baja contiene respuestas a las 3.926 preguntas realizadas por los diputados y las diputadas, y aborda principalmente temas vinculados a las áreas de economía, educación y salud.

La oposición cuestionó el poco tiempo de anticipación con el que la Jefatura de Gabinete envió el informe al Congreso, e insistió con el reclamo para que el funcionario "asista cada dos meses a Diputados, como lo marca el artículo 101 de la Constitución Nacional".

Por otra parte, en relación a las consignas que habitualmente se colocan delante de las bancas de los diputados, los cuatro de la Izquierda exhibieron las propias con la leyenda "No al Ajuste". (Télam)