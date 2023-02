El presidente Alberto Fernández pidió hoy, al encabezar un acto en Berazategui, "más unidad que nunca" dentro del Frente de Todos y aseguró que se puede "discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos", de cara a la reunión de la mesa política de la coalición oficialista que se reunirá el jueves próximo para delinear la estrategia electoral de este año.

"A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca", cerró el mandatario su discurso en la localidad bonaerense de Berazategui, donde agregó: "Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos" y recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".

Acompañado por el intendente Juan José Mussi, la vicegobenadora Verónica Magario y los ministros Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis y Jaime Perczyk, el Presidente entregó en el Centro de actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui mobiliario escolar para equipar aulas y material deportivo para fortalecer clubes de barrio, y además firmó un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el distrito.

Fue en ese marco que defendió en su discurso la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de "poder estudiar en el lugar donde vive" cada argentino.

"¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza", dijo el mandatario.

El convenio firmado contempla la financiación del proyecto de construcción de una sede de la UNAJ en el Parque Industrial Tecnológico de Berazategui.

El proyecto contempla un edificio de 1.000 m2 con una inversión estimada superior a los 650 millones de pesos. Contará con 12 aulas laboratorio con capacidad estimada de 40 estudiantes cada una, y un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 400 m2.

En total, el Ministerio de Obras Públicas tiene 17 obras en ejecución en el distrito por $9.098 millones, además de 15 proyectos y obras a licitar por $3.310 millones y 18 obras finalizadas por $2.122 millones.

En otro tramo de su discurso, Fernández afirmó que "el Estado debe estar presente ya que el mercado no lo resuelve todo" y remarcó que eso es lo que hizo su gestión "desde el primer día en materia de vivienda, de obra pública y de salud", entre otras áreas.

Asimismo, recordó que durante la pandemia de coronavirus su gestión puso "en valor el Estado" y se "puso en pie el sistema sanitario".

"No nos detuvimos, seguimos adelante y no nos equivocamos. Cometimos errores pero nunca fueron en perjuicio de la gente", aseveró en su mensaje. (Télam)