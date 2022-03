Un empresario platense de la construcción declaró hoy ante la justicia federal que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo instó a presentar notas y denuncias contra los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional La Plata, en el marco de los conflictos que se presentaban entre el sector patronal y los trabajadores.

Se trata de Fabián Cusini, empresario de la construcción y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la provincia de Buenos Aires, quien declaró hoy ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco del expediente en el que se investiga el supuesto armado de causas judiciales, a través de mecanismos ilegales, contra Juan Pablo "Pata" Medina y otros dirigentes de la Uocra.

"En la reunión, recuerdo que Villegas hacía mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando", sostuvo Cusini en su declaración indagatoria, al referirse a la reunión desarrollada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia a la que asistieron también exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Lo primero que me llamó la atención fue que la reunión se hiciera en Capital dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en la provincia de Buenos Aires o locales. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de gente. A algunos los conocía, como al intendente de La Plata (Julio Garro), pero había otros que no. Seguramente los presentaron, pero no recuerdo los nombres", declaró.

"Había personas que no se presentaron, que habían dado su nombre de pila, creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo dado que esta cuestión con la UOCRA tenía que resolverse en ese ministerio", afirmó el empresario en un pasaje de la indagatoria en la que, sin explicitarlo, tomó distancia de la presencia de espías de aquella reunión cuyo registro fue encontrado en la propia AFI.

Durante la indagatoria, el empresario señaló que asistió al encuentro con el objetivo de "mostrar la inquietud de las pequeñas empresas de Construcción" y que en todo momento esperó que desde el ministerio de Trabajo provincial surgieran soluciones a los conflictos que tenían con la UOCRA.

En ese contexto, sostuvo que siempre esperó que desde la cartera laboral platense se acercaran a las distintas obras para poder intervenir en las situaciones de conflicto pero que eso nunca pasó, por lo que sostuvo que el ministerio de trabajo "siempre fue cómplice de la UOCRA", según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

Cusini también confirmó que durante aquella reunión llevada a cabo en el Bapro, a los empresarios les "repartieron un papelito" y se los instó a que presentaran notas en el Ministerio de Trabajo.

"El papel que nos dieron tenía palabras sueltas o frases, podrían ser palabras sueltas, no era el modelo de un escrito judicial para presentar. A mí me parece que al salir al papel lo tiré, no le di mucha importancia", sostuvo el empresario en relación al papel que supuestamente contenía las palabras clave que debían utilizarse en las denuncias contra la UOCRA, como por ejemplo "amenaza" o "extorsión".

A los imputados de esta causa se los acusa de haber participado, durante el año 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de la época, tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA seccional la plata y allegados.

"La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal", según surge del expediente.

En la causa se investiga lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la AFI de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

A aquel encuentro concurrieron empresarios, directivos de la AFI y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, además del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, también enrolado en ese espacio político, Julio Garro.

Entre los imputados están también la exgobernadora Vidal, el exministro Villegas, el exsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, y los exdirectivos de la AFI Darío Biorci, Sebastián De Stéfano (Asuntos Legales) y Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia).

