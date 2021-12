La prosecretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados, Marta Luchetta, fue distinguida hoy por todos los bloques de la cámara baja, tras anunciar que deja su función después de más 40 años de trabajo en el cuerpo.

Con emotivos discursos, los representantes de todos los bloques dieron una cálida despedida a la funcionaria que se desempeña desde 1973 en la Cámara de Diputados.

“Agradezco a todos y cada uno por todo lo que me brindaron; siempre estaré para compartir alguna conversación, no me despido totalmente sino me despido del cargo”, dijo emocionada la prosecretaria.

Por último, agregó: “Es muy difícil dirigir la palabra, estoy agradecida al presidente y a todos los que están aquí, por lo que he recibido y he ganado en estos años, desde el 1 de julio de 1973, en que entré a esta Cámara para hacer la carrera administrativa”.

La secretaria parlamentaria del bloque PRO, Silvia Lospennato, reseñó que el trabajo de Luchetta es “toda una vida" y para dimensionarlo recordó que "cuando Marta ingresó al Congreso", ella "no había nacido".

"Es toda una vida dedicada al trabajo legislativo. Con una enorme generosidad me enseñó todo lo que no se aprende en los libros de derecho parlamentario; pese a que muchas veces nos peleamos porque ella tiene su corazón justicialista y yo soy de otro espacio político”, aseveró.

Por su parte, Graciela Camaño apuntó: “Marta nos enseñó algo muy importante, como es que los funcionarios tengan lealtad con el cargo, y por eso ha trascendido. El agradecimiento eterno, ha sido maestra de muchos de los que nos sentamos acá”.

En tono de broma, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, expresó: “Le aceptamos el trámite de jubilación con el compromiso de que durante las sesiones de la Cámara tenga el Whatsapp prendido (para consultarla)”.

(Télam)