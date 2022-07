El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, abogó hoy a título personal por una "negociación" entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y aseveró que le "encantaría que se resolviera la situación" porque "odia" a ese conflicto que, a su criterio, entorpece e impide el desarrollo de las relaciones comerciales.

Además, sostuvo que en los Estados Unidos "desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina; queremos asociarnos con ustedes y ayudar", pero objetó "las restricciones al acceso de capital y los problemas con las importaciones y las exportaciones".

"Me encantaría que se resolviera la situación. Hablo en referencia mía. Porque respecto a los Estados Unidos, no tengo la respuesta a todo", dijo Stanley sobre la cuestión Malvinas durante una reunión que mantuvo con senadores nacionales de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Salón Azul de la Cámara alta.

Y seguidamente sostuvo que "es un problema muy delicado; estoy aprendiendo más sobre la cuestión. Pero no se me ocurre nada. Lo único que puedo decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes".

También aseveró Stanley que se dio cuenta de que "Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes. Odio esa disputa por varias razones".

"No podemos venderle armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina y no permite que la Argentina tuviera más acceso a permisos de pesca y derechos de perforación", enumeró.

Por otro lado, Stanley aconsejó "centrarnos en avanzar y en la energía, en el alimento y en el capital humano que tenemos" y destacó que "eso tendría mejores resultados para normalizar las relaciones bilaterales".

Por otro lado, el embajador dijo que su país pretende "desesperadamente" una "fuerte relación" con la Argentina y aseguró que ambas naciones atraviesan situaciones conflictivas pero que "las democracias prevalecerán".

"Tenemos nuestros desafíos pero ambas democracias van a prevalecer", pronosticó Stanley.

"Hay mucho en lo que podemos trabajar. De hecho, tenemos compañías de los Estados Unidos esperando en la puerta para ingresar a su país, pero hay un riesgo que tenemos que mitigar juntos, como las restricciones al acceso de capital, los problemas con las importaciones y las exportaciones", afirmó.

El embajador añadió que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "fue impresionante" y enfatizó que veía "una oportunidad que se da en una generación para la Argentina".

"Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y comida. Y ustedes tienen todo eso", dijo.

En ese sentido, insistió en que Estados Unidos "está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo" y reiteró la idea de una asociación firme entre ambas naciones. En ese marco, el embajador advirtió que "el gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacan".

"Desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina. Tenemos algo que el mundo necesita y queremos asociarnos con ustedes. Queremos ayudar", subrayó el diplomático.

El embajador afirmó que tanto los Estados Unidos como la Argentina son países "jóvenes" y que "ambas Constituciones son parecidas".

"La Constitución funciona bien para nosotros y espero que así siga ocurriendo", aseguró, tras lo cual reconoció que mientras que en la Argentina está "la grieta" entre partidos políticos, en los Estados Unidos tienen la "fractura".

Aseveró, por ejemplo, que no está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que quitó las garantías constitucionales al aborto en ese país.

"Es un fallo que no comparto pero lo tengo que aceptar. No me queda más que decir que la democracia funciona. La vida no se termina porque la justicia no comparta nuestro punto de vista", aseveró.

Por otro lado, cuando la senadora oficialista Silvia Sapag le preguntó por el acuerdo con el FMI y se le mencionó que la entidad había incumplido su estatuto, Stanley respondió: "sé que ellos hicieron un reporte y se criticaron fuerte".

"Pero también es cierto que el Congreso argentino autorizó al Gobierno a seguir adelante con el acuerdo", destacó. (Télam)