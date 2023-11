El embajador brasileño en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli, alertó hoy que una ruptura de las relaciones entre ambos países, como propone el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, "generaría sin dudas problemas de una dimensión difícil de concebir".

En declaraciones al canal C5N, Glinternick Bitelli refirió que el presidente de su país Luiz Inacio Lula Da Silva sostiene que "el interés nacional es más importante que las relaciones personales", en referencia a críticas vertidas ayer por Milei, al tratarlo de "comunista" y "corrupto".

El embajador señaló que "el presidente Lula fue muy claro, la centralidad para Brasil en las relaciones con la Argentina es permanente", y explicó que el mandatario de su país resalta la importancia de que cuestiones ideológicas "no se sobrepongan al interés nacional y a cuestiones de interés mutuo en términos geopolíticos".

Pensar en romper con "los principales socios comerciales de Argentina, que son Brasil y China, países de gran relevancia, es un tema complicado", respondió sobre esos dichos del libertario de no negociar con ellos.

"Hay que ver si es declaración de campaña y qué va hacer como política de Estado de un eventual gobierno de Javier Milei", refirió y aclaró que "gente próxima de Milei he escuchado una visión más pragmática y un reconocimiento de la importancia de la relación bilateral con Brasil".

"La agenda bilateral es de una complejidad que no permitiría un rompimiento", afirmó Glinternick Bitelli y destacó que hay "cooperación en área nuclear, espacial, entre las fuerzas armadas, de inteligencia, acuerdos comerciales. interrumpir todo eso es inimaginable".

Además, expresó que el interés nacional de Brasil "es profundizar y mantener en buenos niveles con la Argentina" y consideró que "trabajar en ese sentido puede ser más complicado o más fácil, dependiendo de lo que venga en diciembre acá, pero lo vamos a seguir haciendo".

El embajador puntualizó que "hay provincias argentinas que en gran medida dependen del comercio con Brasil, así como hay estados en Brasil que tienen un comercio con provincias argentinas muy importante también".

Dada "la complejidad de la relación en todos los sectores, pensar en interrumpirlas generaría sin dudas problemas de una dimensión difícil de concebir", apuntó.

Glinternick Bitelli remarcó que "para muchas provincias argentinas, Brasil es el principal socio comercial", y ejemplificó a las pymes, "que no tienen como hacer las suyas sin no hay un apoyo del Estado y tendrían enormes dificultades si los gobiernos no se ponen de acuerdo".

El funcionario brasileño contó que "muchas veces la tarea de los Estados es facilitar y promover la actuación sus empresas, sobre todos las pymes, que son las que necesitan más la contribución del Estado para generar condiciones positivas para que se puedan internacionalizar" y manifestó que "eso pasa por acuerdos entre estados".

"Eso no impide que haya contactos directos entre el sector privados de uno y otro país, son cosas complementarias, y hay sectores que el sector privado no puede reemplazar el rol que tienen los estados", completó.

Para Glinternick Bitelli, "lo que debe mover la política exterior de cualquier país del mundo es el interés nacional" y agregó que "pasa por una visión pragmática de buscar las oportunidades donde estén". (Télam)