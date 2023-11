El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, aseguró que no tiene "absolutamente ninguna esperanza" en el futuro Gobierno del presidente electo, Javier Milei, y se mostró confiado en que desde el peronismo "ya aparecerá un líder", debido a que remarcó que "cuando hay una barricada, siempre alguien se para más alto que el resto".

"Uno nunca aprende a perder y se pierde siempre de una manera diferente. Es otra experiencia. En este momento lo que hay que hacer es escapar de la autoconmiseración, no hay que echar culpas a nadie, no hay que hacer juicios tajantes, no hay que descalificar a los ganadores, hay que tratar de acompañarse, sobrellevar la tristeza en compañía y creer con toda la fuerza del alma en nosotros, en nuestras ideas. No es momento de entender", sostuvo el dirigente peronista.

Javier Milei

En declaraciones radiales, el santafesino se refirió a las propuestas que hizo Milei en campaña y planteó que "resulta difícil saber cómo se van a materializar algunas cosas que se repitieron".

"El alineamiento, la profundización de una relación es un asunto de dos, no de uno solo. No alcanza decir ´me alineo con Israel´ para estar alineado: las relaciones se trabajan, se cultivas, se incentivan, se privilegian", manifestó, en lo concerniente a las relaciones internacionales.

Por otra parte, al hablar como futuro opositor, Bielsa expresó: "No tengo absolutamente ninguna esperanza (del Gobierno de La Libertad Avanza). Sí tengo la decisión de empezar a instruirme, a conmoverme, a organizarnos. Éso empieza hoy".

"No era el líder que yo esperaba el que apareció, pero apareció un líder: siempre apareció uno en los momentos de crisis. El tema es si es un líder benéfico o disolvente. Éso lo vamos a ver", indicó el diplomático.

Consultado sobre si la oposición podrá encolumnarse detrás de alguna figura, Bielsa subrayó: "Ya aparecerá un líder. Cuando hay una barricada, siempre alguien se para más alto que el resto

Veremos si hay barricada, veremos si alguien se para". PT NA