El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos representan a los acreedores y nosotros al pueblo", en referencia a la oposición que se referencia en la anterior gestión macrista, y recordó que fue este Gobierno el que "tuvo que remontar" en medio de la pandemia la situación en la que dejaron al país, con un sistema de salud diezmado y una deuda a la que había que hacer frente.

Durante un acto en la ciudad bonaerense de Olavarría, en el que anunció la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios del Régimen de Zona Fría (RZF) e incorpora a 3,1 millones de hogares, con descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas, Fernández dijo que necesita que "el mundo cambie para que los argentinos vivan mejor" y para lograrlo se comprometió a no dejar de trabajar por esos "cambios" necesarios para que todos puedan vivir "la vida que queremos".

El mandatario señaló que todos estos cambios se hacen además con una idea federal y "sin distinción política" respecto quienes gobiernan las provincias.

En ese marco, recordó que al extender el beneficio de Zonas Frías a más provincias lo hizo por ejemplo con Mendoza, gobernada por un opositor.

"No hemos hecho ninguna distinción política. Mi problema no es el gobernador, sino los mendocinos, yo quiero que vivan mejor los mendocinos", sostuvo Fernández, y precisó que en las próximas facturas que reciban los cuatro millones de hogares" que serán abarcados por esta ley, "ya tendrá descuento".

En total, precisó, el beneficio alcanzará a 13 millones de personas que viven en esos 4 millones de hogares de las provincias y distritos más fríos del país.

En esa línea destacó que la nueva ley de tarifas de gas diferenciadas para consumidores de zonas frías tiene el "propósito de buscar igualdad" entre los argentinos.

Recordó además que una norma similar votada por el Congreso Nacional fue "vetada" por el entonces presidente Mauricio Macri, a quién "seguramente le importaba cómo seguía el negocio de sus amigos" y que fue reflotada por el diputado nacional y titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner.

"Todos saben que soy reformista pero lo que no quiero es convertirme en un conservador que no le importe que el mundo cambie. Necesito que el mundo cambie para que los argentinos vivan mejor. Lo que no quiero es vivir este presente", reseñó el Presidente a la hora de referirse a las iniciativas que su Gobierno impulsa para modificar la situación que agobia a los argentinos más vulnerables.

Fernández se refirió también a la campaña de vacunación en la que trabaja el Gobierno desde que se aprobó la primera inmunización contra la Covid-19 y apuntó contra la oposición al considerar que "hay un momento en el que tanta miserabilidad queda en descubierto", en relación a las críticas opositoras a las medidas de cuidado y al plan de inoculación, al tiempo que instó a "pensar en la Argentina que soñamos".

Junto al jefe de Estado estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; y por videoconferencia lo hicieron la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta; y la candidata a disputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

El beneficio alcanzará ahora al 44% de los usuarios de gas del país, unas 12,8 millones de personas, gracias a la incorporación de más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe.

En su visita a Olavarría, el Presidente también entregó las primeras jubilaciones otorgadas a mujeres que accedieron al beneficio al computárseles años de aportes por tareas de cuidado.

Esta modalidad les reconoce a mujeres con edad de jubilarse, esto es de 60 años o más, un año de aportes por cada hijo o hija, dos años por hijo adoptado siendo menor de edad y un año adicional por cada hijo con discapacidad.

Además, las personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses pueden computar otros dos años adicionales de servicio por cada hijo. (Télam)