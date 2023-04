Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos la encuesta realizada por la consultora Management and Fit, en la que se analizó el panorama electoral a nivel nacional y provincial.

El sondeo fue llevado a cabo entre el 27 de febrero y el 13 de abril de 2023, a más de 1500 argentinos mayores de 16 años, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: consultora Management and Fit

En relación a la probabilidad de voto, es Horacio Rodríguez Larreta quien cuenta con mejor performance (40,4%), seguido por el libertario Javier Milei (37.8%) y en un tercer lugar se ubica Alberto Fernández, con un 37.5%.

Fuente: consultora Management and Fit

En congruencia con ello, consultados por el espacio político que les gustaría que fuera el próximo presidente, el 22.2 sostuvo que espera que sea de Juntos por el Cambio; sin embargo, un 21.9%, es decir, de muy cerquita, los encuestados prefieren que sea del Frente de Todos.

Fuente: consultora Management and Fit

La consultora encargada del estudio planteó tres escenarios hipotéticos en relación a las PASO. En uno de ellos, competirían Milei, Larreta, CFK, Massa, Bullrich, Alberto Fernández, un candidato del peronismo no kirchnerista como Urtubey o Schiaretti y Bregman; en un segundo escenario participarían Milei, Larreta, Massa, Fernández, Bullrich, un candidato del peronismo no kirchnerista como Urtubey o Schiaretti, Wado De Pedro y Bregman; y un tercero con Milei, Larreta, Bullrich, Massa, Fernández, un candidato del peronismo no kirchnerista como Urtubey o Schiaretti y Bregman.

En todos los escenarios, "Milei ocupa el primer lugar en los tres escenarios, seguido de Horacio Rodríguez Larreta".

Fuente: consultora Management and Fit

Finalmente, en los posibles escenarios electorales planteados para la Gobernación bonaerense, donde aún restan definir varios nombres propios, "Axel Kicillof es quién mayor intención de voto obtiene en todos los escenarios, superando el 29% de mención".

"El segundo lugar, lo ocupa Santilli en el Escenario I, y el candidato de Javier Milei en los escenarios II y III", sentenciaron desde la consultora.

