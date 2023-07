Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, en el que se analizó el panorama electoral previo a las PASO.

El estudio se realizó entre el 12 y el 21 de julio de 2023, a más de 1000 argentinos mayores de 18 años, conectado a internet, y al respecto se obtuvieron lo siguientes resultados:

Fuente: encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés

"Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 23% de los encuestados votaría a Juntos por el Cambio, el 19% a Unión por la Patria y el 12% a los Libertarios. Por otro lado, el 21%respondió que no sabe a quién votaría, un 5% votaría en blanco y un 5% no iría a votar", señalaron desde la consultora.

"Con respecto a las PASO, el 16, 1% de los encuestados votaría a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, superando así a Horacio Rodríguez Larreta (9,1%) en la interna. El segundo dirigente con más intención de voto en las PASO es Javier Milei (13,8%), seguido por Sergio Massa (13,5%), quien obtendría ventaja en el partido Unión por la Patria por sobre Juan Grabois (4,9%). El 13.8% no sabe a quién votar en las PASO, mientras un 5,1% afirma que no votará", sumaron.

Mientras que, "reasignando a los indecisos, según una repregunta que hemos realizado, las cosas no se modifican mucho. Patricia Bullrich (18%) le ganaría a Horacio Rodriguez Larreta (10%) las PASO en JxC; Sergio Massa (16%) a Juan Grabois (5%)en UP; M. Bregman (4%) a G. Solano en el FIT. JxC obtendría el 32.2% de la votación Total, UP el 24.2%y LLA el 15%. Insistimos una vez más, todo ello con cautela considerando al 9% que aún no sabe o prefiere no responder y el margen de error de la muestra de ± 3.16%", sellaron.

"A partir de las intenciones de voto para las PASO, podrían ocurrir dos escenarios en Octubre de pendiendo de quien gane las PASO en Juntos por el Cambio. En el caso de que Horacio Rodríguez Larreta gane la interna y finalmente sea el candidato, Sergio Massa obtendría la mayoría de los votos (20,6%), seguido por un empate entre Rodríguez Larreta y Milei con un 18,5%. El segundo escenario ocurriría si Patricia Bullrich gana las PASO de Juntos por el Cambio, ahí obtendría una mayoría del 23,7%, seguida por Sergio Massa (20,7%),y luego por Javier Milei(15,9%)", sentenciaron desde la consultora encargada del sondeo.

