El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que la elección de Argentina como nuevo miembro del grupo Brics se realizó en forma "seria" e independiente de las posiciones ideológicas y de las perspectivas de las elecciones presidenciales de octubre, a la vez que admitió que existen figuras políticas que rechazan el éxito del foro de países emergentes.

Lula fue consultado sobre las objeciones al grupo Brics realizadas por dirigentes de la oposición argentina -como Patricia Bullrich y Javier Milei- durante una conferencia de prensa realizada en Johannesburgo tras la cumbre que decidió la ampliación del grupo del Sur Global.

"Del punto de vista de los Brics no me importa quien gane las elecciones en Argentina. Todos saben que soy amigo de Alberto Fernández, pero cuando hay una elección Brasil, en cuanto Estado, negociará con el Estado de Argentina independientemente de quien sea el presidente, puede ser que no quieran negociar con Brasil, cada uno es es libre y soberano y nadie lo va a obligar", aseguró Lula.

El mandatario brasileño, impulsor del ingreso de Argentina al nuevo esquema de ampliación de los Brics junto con Egipto, Etiopia, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Arabes Unidos, sostuvo que Argentina es clave para las relaciones internacionales de Brasil y de Sudamérica.

"Hemos tomado una decisión con responsabilidad, esto le da seriedad en la elección de Argentina y es que no tenemos la cuestión ideológica dentro de los Brics. Estamos incorporando la importancia geopolítica de cada país y Argentina es muy importante en la relación con Brasil y con América del Sur", aseguró Lula.

El mandatario aseguró que el trabajo que se realiza en los Brics "es muy serio" y que existe gente "contraria que odia que tengamos éxito.

"Hay gente que hincha en contra de su equipo porque no se banca a algún jugador, pero nosotros vamos a ganar. Los Brics son una realidad inexorable. Habrá problemas, claro, habrá gente que le gustará o no, pero es la política. Yo por ejemplo, si no quisiera convivir con las divergencias no estaría en la política", aseguró.

El mandatario sostuvo que esta cumbre en Sudáfrica con la ampliación de los Brics fue una de las más importantes que vivió en sus tres mandatos como presidente de la mayor economía de América Latina.

"Fue una reunión civilizatoria, donde los países pobres también pueden hablar, también tienen derecho, anhelos. Llegó la hora de empezar a repartir más el pan de cada día", dijo Lula, quien calificó a la reunión como un renacimiento de la política y de la esperanza.

A la vez, se pronunció a favor de nuevos miembros en los Brics y citó a Angola, Mozambique, Nigeria y República Democrática del Congo. (Télam)