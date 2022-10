En medio de un nuevo capítulo de la interna en la coalición gobernante, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, afirmó que "de ninguna manera hay chances de que se rompa el Frente de Todos", pero aclaró que si eso sucediera "sería un error histórico e imperdonable"

"De ninguna manera hay chances de que se rompa el Frente de Todos, porque si se rompe estaríamos trabajando para solucionarle el problema a los que nosotros creemos que vienen a destruir el Estado, la economía, las Pymes, la educación, la salud pública", resaltó Olmos. En ese marco, el funcionario nacional y estrecho colaborador del presidente Alberto Fernández completó: "Si hiciéramos eso sería error histórico e imperdonable para todos los dirigentes que integramos el Frente de Todos". "No voy a negar que hay diferencias en el Frente de Todos y están a la vista. Lo que no hay son diferencias de lo que pensamos del Estado, del trabajo, de la economía, de la ciencia, de la educación, de la salud y del rol que tiene el Estado en esta sociedad a través de un Gobierno", manifestó. Además, el vicejefe de Gabinete argumentó: "Las grandes coaliciones, los espacios que no son unipersonales, tienden a tener conflictos y discusiones internas en modo permanente. No hay uniformidad de criterios, pero lo que tiene que haber es uniformidad de acción". "Hay diferencias a veces de metodología, de velocidades o de personas que tienen que llevar adelante esas políticas. Eso sucede en las coaliciones", explicó. Consultado sobre la futura salida del jefe de Gabinete, Juan Manzur, respondió: "Los funcionarios son exactamente eso, son funcionales al Presidente, son funcionales al titular del Poder Ejecutivo. Los ministros están en sus funciones el tiempo que decide el Presidente". "Cuando fue convocado el gobernador de Tucumán, que hoy está en uso de licencia, fue en un momento especial. Habíamos perdido las PASO en 2021 y se convocó a alguien que representara a los gobernadores. Siempre sabiendo que estaba tomando licencia en la gobernación y que estaba para hacer un aporte. Los tiempos y cuánto esa situación va a perdurar lo decide el Presidente", subrayó en diálogo con Radio con Vos. En esa línea, Olmos evitó dar como un hecho a producirse la salida de Manzur y puntualizó: "Yo no puedo avalar que eso va a suceder ni en qué mes va a suceder, si es que sucede. Tampoco a quién va a elegir el Presidente para eventualmente hacer un reemplazo". "En el período que queda hacia las elecciones del año que viene y hacia el recambio de mandato presidencial es muy importante una figura de diálogo, de plena relación con el Parlamento, con las provincias y que conozca la importancia de las relaciones políticas para la etapa que viene", reflexionó. Por último, se mostró a favor de la decisión del área de comunicación de la Presidencia de salir a contestar las acusaciones del participante de Gran Hermano contra Alberto Fernández

"Estamos hablando de una situación que se escaló, que se empezó a difundir y lo que hizo el Presidente es cortar por lo sano. No me parece que tenga que tener la trascendencia que le estamos dando", concluyó. MD/MAC NA