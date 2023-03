Los hermanos Bárbara y Camilo García expresaron hoy "tristeza infinita" y "enorme desagrado", al enterarse que el responsable de secuestrar, asesinar y desaparecer a su madre, Martín Eduardo Sánchez Zinny, fue "beneficiado" con prisión domiciliaria y salidas recreativas los fines de semana.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 otorgó salidas transitorias al exsubteniente Martín Eduardo Sánchez Zinny, que había sido condenado en agosto del año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura cívico-militar.

Durante el juicio, que se había iniciado en diciembre del 2021, se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, entre ellas, la docente y militante Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.

Al respecto, Bárbara García señaló en diálogo con Télam que se enteró de este beneficio para Sanchez Zinny "por casualidad".

"Sanchez Zinny pidió en septiembre tener salidas de esparcimiento con su hijo autista. El tipo tiene siete hijos mayores que su hijo autista, que también es adulto. Entonces, la fiscalía y mi defensa, Pablo Llonto, plantearon que Nicolás puede salir perfectamente con un acompañante terapéutico, de un hermano u otro familiar; pero Sanchez Zinny dice que es la única persona a cargo", destacó Bárbara García.

En la resolución firmada por Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Florencia Landajo, se resolvió que Sánchez Zinny "realice caminatas junto a su hijo Nicolás únicamente", dos veces por día -mañana y tarde-, con un máximo de cincuenta minutos por caminata.

Los días habilitados para las salidas son los sábados, domingos y feriados, "en los alrededores del Hipódromo de San Isidro" y desde el 19 de septiembre el exsubteniente es monitoreado por el sistema de pulsera electrónica.

"No tengo miedo, tengo impotencia de esta justicia que no es justa, que se agarran de una pavada, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un asesino no es la persona indicada para cuidar a nadie y que no puede estar caminando por el hipódromo de San Isidro. Es una locura", aseveró Bárbara García.

Y cuestionó: "¿Dónde está la cadena perpetua?".

Además, aseguró que "hoy todo lo que se otorga" a los condenados por crímenes de lesa humanidad "son domiciliarias y lo peor de todo es que nos están ganando por goleada".

"Hay muchos pedidos de levantar las domiciliarias y dejarlos en libertad. No nos sorprendamos que en cualquier momento empiecen a estar libres. Es una batalla que estamos perdiendo", subrayó.

Por su parte, Camilo García escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo el enorme desagrado de informar a la población que el secuestrador, asesino y desaparecedor de mi madre, el condenado a perpetua Martín Sanchez Zinny ha sido beneficiado primero con la prisión domiciliaria y ahora (alerta!) con las salidas recreativas los fines de semana!".

"Argumentando ser el único que puede sacar a pasear a uno de sus 7 hijos que padece autismo, este asesino condenado a perpetua hace pocos meses, Martín Sanchez Zinny podrá salir a pasear sábados y domingos. Lo autorizan Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Florencia Landajo", señaló.

Gorini y Giménez Uriburu forman parte también del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

En ese sentido, Camilo García aseveró: "Una vergüenza este fallo de Gorini, Giménez Uriburu (el que juega al fútbol en los abrojos con -el fiscal Diego-Luciani en el equipo de -el expresidente Mauricio- Macri) y Florencia Landajo rubricado entre gallos y medianoches a espaldas de la prensa para beneficiar a un genocida como Martin Sánchez Zinny".

Más temprano Bárbara García expresó a través de la misma red social: "Tristeza infinita. Asesinos torturadores, exterminadores de seres humanos. Atención porque nos están ganando por goleada. No somos un Slogan de campaña, ni una moda ni un lucro. Somos sobrevivientes de una historia de terror".

Aseguró que "necesitamos justicia" para "vivir sin la guardia en alto" y acusó al TOF 2 de ser "cómplices de asesinos".

En esa línea, en diálogo con esta agencia, Bárbara recordó que durante "la lectura de la sentencia", cuando fue condenado, "Sanchez Zinny pidió decir unas palabras y dijo que tendría que habernos matado a mí y a mi hermano, porque llevamos la sangre de nuestros padres, que son guerrilleros, y el juez (Javier) Ríos lo tuvo que frenar".

Hugo Travi, un exconscripto que declaró como testigo en el juicio por RIM6, "está desesperado, dice que algo hay que hacer. Me dijo que se siente totalmente desprotegido", expresó García.

"Yo no tengo más el programa de testigos protegidos, me lo quitaron hace un mes por una cuestión presupuestaria", agregó. (Télam)