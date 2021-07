El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovitz, sostuvo hoy que en la institución que integra provocó un "profundo dolor" que se hiciera la audiencia de la ex mandataria Cristina Kirchner por el Memorandum con Irán en el mismo día que se realizó el acto por el aniversario del atentado contra la AMIA. "Nosotros no asistimos a esa audiencia porque entendemos que está fuera del Código (Penal). No íbamos a convalidar con nuestra presencia una audiencia que desconocíamos. La verdad es que nos da profundo dolor y nos llama la atención que esa audiencia se esté realizando el mismo día que el homenaje a las víctimas", sostuvo Knoblovitz. En declaraciones al programa "Baby en el medio" que conduce el periodista Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas insistió en que "julio es un mes de memoria y reivindicación" Al respecto, se refirió al juicio por Memorandum por el cual declaró Cristina Kirchner: "Vamos a esperar la sentencia, para ver si hubo condescendencia o no. Sobre todo en el sentido de los fundamentos del mismo", explicó. Por otro lado, sobre la falta de avances en la investigación del atentado a la AMIA, sostuvo: "Argentina tuvo dos terrorismos, el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional. Aquí tenemos una deuda, que alguna vez tenemos la obligación moral y judicial de cumplirla". "Lo que pasó está determinado con seis imputados en la República de Irán. Lo que no tenemos es una estrategia legal o la voluntad judicial o política de seguir adelante", lamentó Knoblovitz. SPC/PS/OM NA