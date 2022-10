El presidente de la Convención radical de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, sostuvo hoy que el expresidente Mauricio Macri "no es el líder absoluto" de Juntos por el Cambio (JxC), en medio de las tensiones que se viven en la coalición opositora, a las que definió como "una crisis de crecimiento".

Además, fustigó que algunos dirigentes dentro del espacio pretendan "uniformar y prohibir" miradas divergentes y aseguró que, desde el radicalismo, no aceptarán "una impronta de esas características".

"Macri tiene un espacio importante en Juntos por el Cambio; es un expresidente, una figura importante de uno de los partidos, pero no es el líder absoluto de la coalición", expresó Fernández esta mañana en declaraciones a la radio AM750.

Ayer, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) llamó a la "unidad" de JxC y advirtió que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza", en respuesta a las declaraciones expresadas por el diputado Facundo Manes al expresidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri

Manes había dicho en una entrevista el domingo pasado que Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno", entre 2015 y 2019, en una gestión que catalogó de "populismo institucional", lo que provocó la reacción de referentes de JxC que criticaron al dirigente radical y lo acusaron de buscar la ruptura de la coalición.

En ese marco, Fernández fue consultado sobre si hay alguna limitación al momento de criticar la gestión del expresidente y remarcó que él ha sido uno de los que ha "cuestionado las acciones de Macri" y que sigue considerándose "un dirigente dentro de Juntos por el Cambio".

"Hay algunos que pretenden uniformar y prohibir. No es el estilo, ni ha sido nunca en la historia de la UCR. Nosotros no vamos a tener una impronta de estas características. Si alguien pretende eso, está equivocado en esta construcción", agregó.

En ese marco, el referente radical sostuvo que JxC vive "una crisis de crecimiento", recalcó que existen "una pluralidad de opiniones" y llamó a "mirar hacia adelante para encontrar las coincidencias que permitan encontrar cuáles son las salidas".

"JxC no es una coalición uniforme que tenga un manual de procedimiento que nos indique a los integrantes qué tenemos que hacer o decir. Es una construcción colectiva de diferentes espacios políticos con distintas trayectorias y donde cada uno tiene una mirada respecto al país, la sociedad y a lo que nos sucedió", apuntó.

Facundo Manes

Además, consideró que "una cosa fue en 2015 y otra la actualidad" y que lo que ocurrió en aquel entonces "es inmodificable, es un dato de la realidad" por lo que llamó a "construir el futuro".

"Nosotros trabajamos para eso con Facundo Manes en la cabeza", remarcó y agregó que "la UCR y en particular la provincia de Buenos Aires no es la misma que fue en 2015" y ponderó que hubo "un enorme proceso de introspección y de reflexión".

Finalmente, el referente radical consideró que "no se deben cambiar las reglas de juego en medio de los procesos" en referencia a una posible eliminación de las PASO para las próximas elecciones presidenciales.

"No me niego a debatir o discutir el sistema electoral argentino. Me gustaría que se discutan otro tipo de cuestiones como la Boleta Única o la eliminación de la lista espejo, pero me parece absolutamente imprudente hacerlo en medio del proceso", concluyó. (Télam)