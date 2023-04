El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires dio continuidad hoy al juicio en el que se investiga la apropiación de la nieta restituida y actual funcionaria bonaerense Victoria Donda, que tiene como único imputado a su tío paterno y exintegrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Esma, Adolfo Miguel Donda Tigel.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basilico, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, escuchó durante la audiencia el testimonio de Miguel Ángel Lauletta, sobreviviente de la Esma.

Lauletta afirmó haber visto a Donda Tigel por primera vez en la Esma a mediados de 1977, entre julio y septiembre, cuando entraba "al sótano vestido con traje oscuro, saco y corbata".

"Yo los veía llegar abajo, en el subsuelo, cuando venían de alguna operación. Vi a muchos detenidos, vi llegar a gente del grupo de tareas con nuevos detenidos", relató el testigo, quien estuvo secuestrado en la Esma desde octubre de 1976 hasta el 30 de abril de 1979, para luego ser sometido al régimen de libertad vigilada hasta enero de 1984.

Lauletta fue miembro del servicio de documentación de la organización Montoneros y durante su testimonial relató detalladamente cómo "fueron cayendo" sus compañeros de distintos sectores de la organización.

"En la Esma me llevaron a lo que se conoció después como 'Capucha', allí me llevaban a dormir, pero el resto del tiempo me tenían siempre en una pieza de material. Me pusieron a falsear documentos para gente del grupo de tareas en el sótano", contó el sobreviviente.

Y ejemplificó: "Le tuve que hacer un documento a Alfredo Astiz y a (la sobreviviente y exdetenida en la Esma) Silvia Labayrú en su intento de infiltrarse en los organismos de derechos humanos que se empezaron a conformar en aquel entonces".

Asimismo, Lauletta relató haber visto en varias oportunidades durante el '78 a Donda Tigel, a quien ya se lo reconocía con los apodos "Palito" o "Jerónimo".

"Lo único que me acuerdo de él es lo que decían algunos de los detenidos, los que estaban en la pecera, que decían que él había 'cantado' a un hermano y habían caído él y la cuñada", rememoró el testigo.

Tras una hora de audiencia, el presidente del tribunal llamó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de abril, día en el que a partir de las 11.30 se reanudará el juicio con una nueva audiencia testimonial.

Los padres de Donda, María Hilda 'Cori' Pérez y José Laureano Donda, formaban parte de Montoneros y tenían otra hija, Eva Daniela, que estaba en ese momento al cuidado de su abuela materna.

'Cori' fue secuestrada embarazada de cinco meses en la zona oeste del conurbano el 28 de marzo de 1977; luego fue vista en la Comisaría 3° de Castelar y en agosto de ese año fue trasladada a la Esma, donde dio a luz a una niña a la que llamó Victoria en un parto asistido por el médico militar Jorge Luis Magnacco.

Mientras estaba en el lugar destinado a las embarazadas de la Esma, 'Cori' había recibido la visita de un marino y a sus compañeras de cautiverio llegó a decirles que se trataba de su cuñado y lo identificó por el nombre y apellido: Adolfo Donda.

Victoria fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien integró junto a Donda Tigel los grupos de tareas que operaban desde la Esma.

Cuando nació su sobrina, Donda Tigel no se encontraba entre los represores que actuaban en el centro clandestino de la Armada aunque sí era visto en algunas oportunidades.

Sin embargo, en 1978 Donda Tigel fue asignado al casino de oficiales de la Esma, donde llegó a estar a cargo de la jefatura de Operaciones y de la inteligencia táctica de esa unidad.

El padre de Victoria, hermano diez años menor del imputado Donda Tigel, fue secuestrado en mayo de 1977 y permanece desaparecido, al igual que 'Cori'.

(Télam)