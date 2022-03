La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), Florencia Cañabate, afirmó hoy que "el sindicalismo no sólo fue hostil para la mujer" sino que "sigue siéndolo, como el ámbito empresarial y el político".

"Estamos arraigados a una cultura machista y patriarcal, donde las mujeres estamos día a día generando espacios y demostrando capacidades", afirmó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La sindicalista recordó, en declaraciones a radio Provincia de La Plata, que ella empezó a trabajar en autopistas en 2007 y que en ese mismo momento arrancó su militancia sindical debido a que está convencida "de que si uno no está de acuerdo con lo que está pasando o si uno tiene nuevas ideas se tiene que involucrar".

"Fue un trayecto donde la organización creó el ámbito", aseveró, y destacó que "más allá de la lucha es necesario que nos den el lugar, porque si el hombre no entiende la realidad y si no se descontractura esto no va a suceder".

Si bien destacó que "las mujeres venimos haciendo camino, hoy una secretaria general es anécdota porque no es lo habitual".

Cañabate cuestionó la actualización del Estatuto de la CGT : "Soy crítica porque no es una reestructuración de fondo. Se crearon secretarías mixtas en donde la mujer está al lado del hombre y creo que la mujer tiene entidad por la capacidad y no por el hecho de ser mujer. No nos da más entidad estar al lado de un hombre". (Télam)