El senador nacional (UCR-Cambia Mendoza) Alfredo Cornejo dejó entrever hoy la posibilidad de volver a presentarse en las elecciones del próximo año para gobernador, durante el panel político “El Vino más allá del 2023", del que participó hoy en el Foro Vitivinícola 2022, organizado por Bodegas de Argentina.

"Me gustaría volver a ser gobernador si hacemos un tratado de libre comercio con México", señalo Cornejo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el legislador consideró que Argentina debería seguir el camino que se trazó Chile, que tiene acuerdos comerciales con varios países de la región, entre ellos, México.

Cornejo compartió panel con Martín Hinojosa, presidente del INV; el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el diputado nacional, Omar De Marchi; el ex diputado nacional, Luis Petri; y el ex secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie.

El senador se mostró en contra de la ley de tolerancia cero que tuvo media sanción en Diputados, y espera ser tratada en el Senado, al remarcar "si hay un sector que genera alto valor agregado es la vitivinicultura, pero no es un sector que está bien cuidado como la soja". (Télam)