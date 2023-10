El senador nacional por la provincia de Corrientes y ex deportista olímpico, Carlos 'Camau' Espinola anunció su apoyo a Sergio Massa (UP) ante la disputa electoral que tendrá con Javier Milei (LLA) en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre. "La decisión de acompañar a @SergioMassa no es solo política, es un compromiso con el futuro que deseo para mis hijos. En este balotaje, la Argentina se juega su rumbo", manifestó el senador en la red social X. Y subrayó en un comunicado: "Creo en construir y no en destruirlo todo. En momentos críticos, tomar una postura no es una opción, sino una responsabilidad". "Cada voto importa. No solo estamos eligiendo presidente, sino definiendo la dirección que queremos para nuestra nación. Frente a quienes quieren destruirlo todo, considero que es una oportunidad para iniciar un nuevo capítulo que cierre la grieta", agregó. Asimismo, Espínola sostuvo que "Con el liderazgo de Sergio, podremos dar vuelta la página, recomponer un dialogo equilibrado y buscar consensos que nos incluyan a todos. Creo en una nación unida que abrace a todos los sectores y nos otorgue la paz y la prosperidad que tanto necesitamos". En Corrientes, el candidato a presidente más votado en las elecciones generales fue Sergio Massa (37,20%) de Unión por la Patria. En tanto que Patricia Bullrich (JxC) quedó en segundo lugar (32,12%) y Javier Milei quedó tercero (26,88%). Cabe mencionar que la provincia fue una de las que decidió desdoblar sus elecciones provinciales de las nacionales, y los electores asistieron a las urnas para elegir cargos locales el 11 de junio, cuando se desarrollaron las elecciones provinciales. MB/MG/MAC NA