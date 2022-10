El Senado bonaerense dio hoy media sanción a la ley de alcohol cero al volante por amplia mayoría y el proyecto será girado a la Cámara de Diputados. La decisión se tomó luego de que en las últimas horas, el proyecto recibiera dictamen de mayoría en el plenario conjunto de las comisiones de Prevención de las Adicciones, de Transporte y de Legislación General. La sesión tuvo un amplio debate, en el que participaron familiares de víctimas, expertos y se escuchó a las cámaras de empresas vitivinícolas y de fabricantes de bebidas alcohólicas. El senador del Frente de Todos Víctor Torchio destacó el trabajo conjunto que se realizó", y en ese sentido remarcó: "No sentí que hubiese oficialismo y oposición". "Esto no va a culminar cuando la aprobemos en la Legislatura y la reglamente el Ejecutivo sino que va a requerir de la enorme predisposición de todos para que se cumpla" como de la "capacitación y educación para transformar hábitos y costumbres", advirtió en el último discurso antes de la aprobación. Antes, la senadora de Juntos Daniela Reich consideró que a senadora de Juntos, Daniela Reich, indicó que "no hay una relación directa entre el consumo de alcohol y alcohol al volante

"Esto es inseguridad vial, lesiones y fallecimiento, si entendemos que este es el punto de arranque del cual vamos a estar trabajando si encontramos una correlación directa entre alcohol al volante e inseguridad vial", añadió. La ley que se votó recogió los lineamientos de tres proyectos: uno que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, otro de autoría de José Luis Pallares (Frente de Todos) y un tercero elaborado por la senadora de Juntos por el Cambio Claudia Rucci. El dictamen de mayoría receptó los aportes vertidos en el plenario conjunto de comisiones que realizó cuatro reuniones con especialistas en siniestralidad vial, expertos en toxicología, funcionarios municipales, técnicos del INTI y familiares de víctimas. La norma votada contempla desde arresto hasta la retención de la licencia a la inhabilitación para conducir de acuerdo al nivel de alcohol en sangre: hasta los 0,49 gramos por litro la retención será de tres meses, mientras que los que tengan más de 1,5 g/l será de 18 meses. Quienes no cumplan con la ley deberán también afrontar una multa y concurrir obligatoriamente a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Según informó el portal de Diputados Bonaerenses, una de las novedades que se agregó a último momento a pedido de la bancada de senadores de Juntos, fue un fondo para que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puedan aplicar en territorio la ley de alcohol cero, que se distribuirá mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Las partidas se incluirán en un artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que ingresará el Poder Ejecutivo por la Cámara de Diputados bonaerense. Actualmente, el nivel de alcohol máximo permitido para los conductores en territorio bonaerense es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. No obstante, la tolerancia cero al alcohol ya rige como ley en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. También como ordenanza municipal en los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Moreno, Tigre, Ezeiza, Bragado y General Rodríguez; y en ciudades del interior del país como Posadas y Garupá (Misiones), Neuquén Capital, Pueblo Esther, Reconquista, Rosario y Santa Fe (Santa Fe). GO/KDV/AMR/SPC NA