El secretario adjunto de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, criticó hoy la decisión anunciada ayer por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de que los estudiantes regresen a las aulas en agosto y sostuvo que "boicoteó todos los cuidados"

"La pandemia se combate con dos ejes: cuidados y vacunas. Larreta boicoteó todos los cuidados y no consiguió ni una sola vacuna. Ahora lo que quieren es destruir un cuidado que es el metro y medio de distancia", dijo hoy López en diálogo con Radio 10.

El funcionario denunció que Rodríguez Larreta y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en realidad "anunciaron el fin de los protocolos" en el acto realizado ayer en el polo educativo, donde informaron la decisión de regresar a las aulas entre el 4 y el 23 de agosto, y dijo que era una "contradicción".

"Larreta y Soledad Acuña eran dos tipos vacunados guardando metro y medio de distancia en un patio al aire libre y así anunciaron que 800 mil chicos sin vacuna tenían que estar dentro del aula sin distanciamiento", apuntó.

En ese marco, recordó que hubo "50 mil muertos desde el inicio de la pandemia hasta el 15 de febrero y otros "50 mil" solo "desde que empezaron las clases presenciales" y remarcó que van a resistir estas políticas y el "negacionismo ideológico de que mueran los que tengan que morir".

"No es que (el expresidente Mauricio) Macri dice que mueran los que tengan que morir y Larreta no. Larreta no lo dice, pero lo hace con medidas de Gobierno", completó.

Por otro lado calificó como "sabandijas sinvergüenzas" a los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quienes "desde sus casas resolvieron por Zoom que 800 mil chicos vayan a la escuela" cuando Larreta objetó el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández.

"Cuando Alberto Fernández saca un DNU apoyado por el Consejo General de Educación y dice que por dos semanas se suspenden las clases en el país para que baje la curva de contagios, y la Corte Suprema decide que en la Ciudad no, eso es guerra judicial", remarcó.

En ese sentido calificó esta decisión como "lawfare educativo" y dijo que "la Corte Suprema propone a Larreta como candidato cuando le da la razón y no acata un DNU del Gobierno". (Télam)