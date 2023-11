El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, cosecha apoyos claves en el campo internacional camino al balotaje que disputará el próximo domingo contra el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei

El último de los presidentes en hacer público su respaldo fue Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) que se sumó a los elogios de Pedro Sánchez (España), Andrés Manuel López Obrador (México) y del exmandatario de Uruguay, José "Pepe" Mujica. A través de sus redes sociales, el líder del Partido de Trabajadores (PT) expresó: "Mi ejemplo de amistad con Argentina viene desde mi primer mandato. Cuando gané en 2002, Argentina fue el primer país que visité antes de asumir el cargo. En 2023 también. Argentina es muy importante para Brasil". "Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos ex presidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países", completó. Lula da Silva es además uno de los apuntados por el libertario Javier Milei, quien en más de una oportunidad lo acusó de "comunista" y anticipó que, de ganar las elecciones, romperá relaciones comerciales con Brasil y China

Lo propio hizo Mujica en un video en el que reveló que, de poder participar en la elección argentina, "votaría por Massa con las dos manos", y planteó que la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Según precisó el ex presidente, su apoyo está motorizado por la propuesta que pregona el titular del Frente Renovador de conformar un gobierno con "los mejores" de cada espacio político. "Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo sino porque ante la opción que existe, lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional", afirmó sentado en un sillón de su chacra ubicada en las afueras de Montevideo. En la misma línea, completó: "Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismos sino vertebrar una unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el que esta sumergido". "Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos", aseveró. Para el ex jefe de Estado, el ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández representa "un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo e inclusión y no de desprecio y acatamiento", por lo tanto le deseó suerte "a los argentinos, por todos los latinoamericanos, por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina". Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez (España), remarcó que el balotaje enfrentará a dos candidatos "profundamente diferentes entre sí", y definió a Massa representa "la apuesta por convivencia democracia, por la concordia y ofrece un proyecto por la solidaridad, con oportunidades para todos y todas". "En un contexto global, incierto, complejo, necesitamos fortalecer nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo de los más humildes, y seguir por la senda de los avances sociales", planteó. En la misma línea, remarcó: "Frente a las estridencia Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo, que no deje nadie atrás. Por eso, querido Sergio te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito par alas próximas elecciones del 19"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, también hizo públicas su postura en conferencia de prensa: "No ven como Fox y Calderón, con Varga Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei. Milei de Argentina. Facho. Está hasta en contra del Papa

Llama al Papa comunista porque el Papa está a favor de la justicia". "Con todo respeto a Perón, a Jorge Luis Borges, a Maradona y a Messi, ninguno es como Francisco. Ninguno como Francisco", opinó, y continuó: "¿Y este facho, ultra conservador, se le lanza?". Tras hace referencia a la segunda vuelta del domingo, AMLO alertó que "hay una internacional del conservadurismo y eso a veces no se alcanza a dimensionar". En los últimos días, con Mauricio Macri a la cabeza, el libertario Javier Milei cosechó el respaldo de un grupo de expresidentes nucleados en el grupo libertad y democracia. Según precisaron en el documento, "un nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantiene Argentina contra el populismo económico, el autoritarismo y corrupción política y el pacto corporativista". Entre los firmantes figuran: Mariano Rajoy (España), Sebastián Piñeira (Chile), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Luis Fortuño (Puerto Rico) y Jorge Quiroga (Bolivia).