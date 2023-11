El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica aseguró que votaría al candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, "con las dos manos" en el balotaje en el cual se enfrentará al aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei

A través de un video, el ex mandatario precisó que su apoyo nace motorizado por la propuesta que pregona el titular del Frente Renovador de conformar un gobierno con "los mejores" de cada espacio político. "Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo sino porque ante la opción que existe, lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno nacional", afirmó sentado en un sillón de su chacra ubicada en las afueras de Montevideo. En la misma línea, completó: "Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismos sino vertebrar una unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el que esta sumergido". "Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos", aseveró. Para el ex jefe de Estado, el ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández representa "un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo e inclusión y no de desprecio y acatamiento", por lo tanto le deseó suerte "a los argentinos, por todos los latinoamericanos, por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina". De esta forma, Mujica se suma a la lista de los mandatarios que apoyan al candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, junto a Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México).. El respaldo internacional a Milei.. En los últimos días, con Mauricio Macri a la cabeza, el libertario Javier Milei cosechó el respaldo de un grupo de ex presidentes nucleados en el grupo libertad y democracia. Según precisaron en el documento, "un nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantiene Argentina contra el populismo económico, el autoritarismo y corrupción política y el pacto corporativista". Entre los firmantes figuran: Mariano Rajoy (España), Sebastián Piñeira (Chile), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Luis Fortuño (Puerto Rico) y Jorge Quiroga (Bolivia). SR/KDV NA