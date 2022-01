(Por Leo Castillo) El exoficial de la Policía Federal y represor de la ESMA Mario "Churrasco" Sandoval, extraditado desde Francia hace dos años, será llevado a juicio oral y público acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos que padeció el estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, desaparecido desde octubre 1976.

El Tribunal Oral Federal Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso a fines de diciembre pasado, que el debate de esta causa se inicie el próximo 4 de mayo, según informaron a Télam fuentes judiciales.

"Es el resultado de una lucha muy importante que dimos los familiares de Hernán, los organismos de Derechos Humanos y los sobrevivientes de la ESMA que se comprometieron con esta causa. Fue un proceso judicial muy prolongado, y sentimos que si bien dimos un gran paso, todavía no hay nada concluido", señaló a Télam Mónica Dittmar, esposa de la víctima.

Según estableció el fiscal federal Eduardo Taiano en su acusación, Sandoval participó del secuestro de Abriata, en un operativo que se produjo el 30 de octubre de 1976, en una vivienda ubicada en la calle Elcano al 3200, donde vivía junto a Dittmar.

Vestido con ropa de fajina, Sandoval, integrante del grupo de tareas 3.2.2, se identificó ante los familiares del estudiante de arquitectura, y les anunció que pertenecía a Coordinación Federal y que llevaba a cabo "un procedimiento de rutina".

Hernán estuvo detenido primero en una quinta y luego fue trasladado, en diciembre de 1976, a la ESMA, donde según testimonios de los sobrevivientes fue sometido a condiciones "inhumanas" de detención y padeció la picana eléctrica por parte de sus captores.

Carlos Loza, actual integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), declaró haber visto con vida a Hernán en ese lugar hasta enero de 1977.

Sandoval dejó Argentina en 1985, cuando se iniciaban los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín y se radicó en Francia, donde obtuvo la ciudadanía y se diplomó en temas de seguridad e inteligencia económica.

Familiares de Abriata presentaron una denuncia contra Sandoval tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en 2012, el juez federal Sergio Torres presentó la demanda en Francia para extraditar al expolicía.

El Tribunal de Apelación de París, el 28 de mayo de 2014, y el Tribunal de Apelación de Versalles, el 19 de octubre de 2017, ya emitieron dos fallos favorables a la extradición.

Esas sentencias resultaron confirmadas el 14 de mayo de 2018, por medio de una resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación.

El 31 de agosto de 2018, el primer ministro francés, Édouard Philippe, firmó un decreto para conceder la extradición de Sandoval, y su defensa presentó recurso ante el Consejo Constitucional.

La defensa del imputado recurrió entonces al Consejo Constitucional para plantear que los delitos que se le imputaban habían prescripto, pero esta entidad rechazó sus argumentos y en diciembre de 2019 se concedió finalmente su extradición a Argentina.

Desde entonces, Sandoval, de 67 años, se encuentra detenido en la Unidad penal 34 de Campo de Mayo, donde en septiembre de 2020 contrajo coronavirus, y la justicia le negó acceder al beneficio del arresto domiciliario.

La Cámara Federal de Casación confirmó la prórroga de la prisión preventiva hasta el 11 de diciembre de 2022 para Sandoval y denegó por inadmisible el recurso de queja presentado por su defensa.

El máximo tribunal penal federal del país dejó firme así una prórroga de un año dispuesta a su prisión preventiva ordenada por el Tribunal Oral Federal 5

En 2017, un equipo de investigación que trabajaba con el juez Torres, a cargo entonces de la instrucción de la megacausa ESMA, encontró un mensaje que Hernán le había dejado escrito a Mónica en una pared del centro clandestino de detención más grande que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar.

"H.A. Mónica te amo", se leía en el breve texto encontrado en el altillo, uno de los lugares en los cuales permaneció detenido Abriata, según consignaron varios testigos.

"Ese es un testimonio del amor que nos teníamos y de las ganas que teníamos de concretar un proyecto de vida. Era una forma de decirme que no me olvide de él. Es lo mismo que me escribió en una carta que pudo salir de la ESMA a través de un guardia y que me llegó en diciembre de 1976", contó Dittmar.

Bety Cantarini de Abriata es la madre de Hernán, a los 94 años espera que se haga justicia tras una larga lucha de más de cuatro décadas que llevó a cabo junto a su familia y los organismos de derechos humanos.

"Bety dice que cuando me ve, siente que lo puede ver a Hernán. Hoy está acompañada por sus hijas y todos sus nietos y espera que se haga justicia", puntualizó Mónica. (Télam)