El secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, sostuvo hoy que "el pueblo necesita una Argentina sostenible con estabilidad" porque "a los sectores populares, a los sectores de los pobres, todas las crisis nos han hecho cada vez más pobres".

Al participar en el 57 Coloquio de Idea que se desarrolla en el predio de Costa Salguero de Capital Federal, Onorato dijo que "es imprescindible una Argentina sostenible".

"Necesitamos estabilizar nuestro país, porque hace 20 años venimos de crisis en crisis. La estabilidad es fundamental porque a los sectores populares, a los sectores de los pobres, todas las crisis nos han hecho cada vez más pobres", remarcó.

Ante una consulta, el dirigente social criticó a los grupos políticos mayoritarios al considerar que "no han sido capaces de generar consensos que son imprescindibles".

"Las dos mayorías políticas en la Argentina no han sido capaces de generar consensos, de construir políticas sustentables en el tiempo, duraderas, y es el momento que los distintos sectores de la producción, el trabajo y los sindicatos, los empresarios, y desde el Estrado, construyamos los consensos que la política aún no ha podido construir. Para construir esos consensos, es necesario tener estabilidad en la Argentina y proyectar el desarrollo del país con eje en la generación de empleo", subrayó.

En ese marco, el dirigente del Movimiento Evita opinó: "La grieta (política) nos ancla en el pasado y evidentemente le impide a la Argentina desarrollarse y, por sobre todas las cosas, impide a los sectores más humildes de la Argentina integrarse al siglo XXI a través del trabajo digno, que es el verdadero ordenador social del país".

Esta mañana, el papa Francisco pidió "brindar fuentes de trabajo diversificadas", tras asegurar que "los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria".

Al participar en el 57 Coloquio de Idea con un videomensaje, calificó como "indispensable" el diálogo entre empresarios y trabajadores.

"Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo", planteó el pontífice en su mensaje.

Luego de saludar "el espacio de diálogo" propuesto por "la Fundación IDEA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular", el Papa argentino destacó el valor del trabajo para la "dignidad".

"Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad", sostuvo Jorge Bergoglio. (Télam)