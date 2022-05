El bloque de diputados nacionales del PRO presentó nuevamente el proyecto de ley de "Ficha Limpia", que apunta a evitar que una persona condenada pueda presentarse en elecciones, y afirmó que ahora el Congreso "está mucho más parejo, por lo que hay muchas más oportunidades" de que la iniciativa prospere. La propuesta legislativa fue presentada por los diputados nacionales Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Pablo Tonelli y Graciela Ocaña, aunque también se planteó su debate en simultáneo en la Legislatura bonaerense y en los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires. El jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja remarcó que "la ciudadanía sigue impulsando este tema" con el objetivo de que el Estado "no sea una bolsa de delincuencia o que entren escondidos en la lista y sea un aguantadero". El ex ministro de Seguridad bonaerense destacó que con Ficha Limpia apuntan a avanzar en una "democracia transparente y moderna" y remarcó que "no es un proyecto contra nadie: es ilógico que haya gente en contra" de la iniciativa. Al ser consultado sobre qué prevé para la propuesta en el trámite legislativo, Ritondo analizó: "Está mucho más parejo el Congreso, tenemos mucha más oportunidad. Otros bloques seguro acompañarán este proyecto". El proyecto de ley de Ficha Limpia propone impedir que se presenten a elecciones personas con condena en segunda instancia: en 2016 ya se había presentado, pero no pudo ser aprobada por la minoría de Cambiemos en el Congreso. PT/KDV NA