Los principales referentes del PRO, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, se reunieron en un hotel del centro porteño para limar asperezas luego de varios cruces entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y acordaron "evitar tensiones innecesarias". El NH Plaza de Mayo fue el escenario elegido para el cónclave del espacio opositor, donde la ex ministra de Seguridad y el mandatario de la Ciudad se vieron las caras luego de protagonizar reiterados contrapuntos públicos. Además de los mencionados, también estuvieron los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli; el senador nacional Humberto Schiavoni; y el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo. Minutos antes de las 10, el jefe de Gobierno porteño fue el primero en irse del lugar, sin brindar declaraciones a la prensa. "Estas cosas lastiman, entonces tenemos que tratar de tener tranquilidad", afirmó Santilli, al referirse escuetamente a los cruces que hubo días atrás entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, explicó que el encuentro fue "para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias". Al respecto, detalló que los postulantes del PRO son "Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta" y, al ser consultado sobre si Macri se excluía de la contienda, añadió: "Nunca dijo que quería ser (precandidato). Hoy están los candidatos que ya dijeron que quieren ser candidatos". "Se estableció tener una coordinación para que cualquier cosa sea hablada siempre antes", indicó el ex ministro de Seguridad bonaerense, quien aclaró que no hubo un pedido de disculpas por parte de Patricia Bullrich: "No es necesario pedirnos disculpas, somos un equipo que tiene confianza, que lleva 20 años trabajando juntos. No hay que pedirse disculpas, hay que trabajar juntos". Y concluyó: "El análisis, durante una hora y media, fue sobre la situación económica". La cita tuvo lugar después del durísimo cruce entre la presidenta del PRO y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, que recalentó la interna opositora días atrás. La semana pasada, luego de viralizarse el video en el que se la ve a Bullrich amenazar con "romperle la cara" a Miguel, Macri convocó a la reunión. En tanto, a la tarde habrá un encuentro virtual de Juntos por el Cambio, que contará con todas las fuerzas de la coalición: además de la titular del PRO también estarán sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; y del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto. Así se reactivarán los encuentros de la Mesa Nacional de la alianza opositora, que no se reúne desde fines de agosto. Se espera que la cumbre comience a las 18:00 en busca de retomar la mesa chica de la coalición opositora, pero también de ir calmando las aguas que se fueron agitando tras los lanzamientos de varios dirigentes a la carrera presidencial. PT NA