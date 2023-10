El operativo diplomático-militar para evacuar a los argentinos que se encuentran en Israel y se vieron sorprendidos por los ataques de la agrupación terrorista Hamas comenzó este jueves en Tel Aviv y el primer contingente de ciudadanos ya arribó a Roma. Según el último dato difundido por la Cancillería, hasta el miércoles la cantidad de ciudadanos que se inscribieron para regresar desde Israel ascendió a 1419 personas. La operación que desplegó el Gobierno tiene como objetivo traer a los argentinos que se encuentran en Israel "con la mayor velocidad" posible. "A partir de la tarea que llevamos adelante con el Ministerio de Defensa y con Aerolíneas Argentinas, comenzaremos a trabajar en un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma", destacó el canciller, Santiago Cafiero, en declaraciones periodísticas. En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó que se trata de un trabajo donde,además, participan aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. Asimismo, puntualizó que la Cancillería "está trabajando en conjunto con la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que, a través de iniciativas privadas, se pueda evacuar a argentinos y argentinas con mayor velocidad". La operación para repatriar a los argentinos que se encuentran en Israel y que se vieron sorprendidos por los ataques de la organización terrorista Hamás implica una delicada logística diplomático-militar para poder sacar a la zona de guerra a los ciudadanos que así lo solicitaron. A medida mañana (hora argentina), el primer contingente de argentinos evacuados llegó al aeropuerto militar Mario De Bernardi, en Roma, donde serán asistidos por la Embajada argentina en Italia. Luego, emprenderán el vuelo de regreso a la Argentina.. Cómo es el operativo para evacuar a los argentinos en Israel. El operativo está a cargo del comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Fabián Berredo, quien detalló que el avión C130 Hércules que partió este martes desde la Base Aérea de El Palomar tiene como lugar de operaciones a la isla de Chipre. Desde allí despegó este jueves para realizar el jueves los traslados desde Tel Aviv hacia Roma, donde se montará "un lugar de acogida temporaria", explicó Berredo. En diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce Jonathan Viale en Radio Rivadavia, el militar explicó: "Estimamos tres puentes aéreos diarios, a razón de 210 personas por día, finalizando entre sábado y domingo, teniéndolos ya en lazona de acogida segura en Roma para traerlos al país". Tras indicar que la Cancillería es "la encargada de establecer las prioridades de vuelo y quiénes embarcan en cada vuelo", Berredo manifestó que la tarea "no deja de ser una operación militar conjunta, donde participa la Fuerza Aérea a través de sus aviones de transporte aéreo estratégico, los agregados militares de Defensa que se encuentran en Tel Aviv y en Roma, para conectar zona de embarque y en Roma operar un lugar de acogida temporaria para desde allí trasladar a los conciudadanos que van a ser evacuados de Tel Aviv por Aerolíneas Argentinas". Se espera realizar un total de nueve puentes, aunque no descartan que haya que hacer más si llega a haber más población argentina que desee salir de la zona. "Dios mediante, el fin de semana ya estarán todos sanos y salvos en Roma", expresó. Al ser consultado sobre por qué se hacen estos vuelos con un Hércules y no con aviones de Aerolíneas Argentinas, Berredo precisó: "Estamos entrando en un aeropuerto que está en zona de guerra y el C130 es el mejor sistema de armas, el más versátil, el que mayor capacidad de respuesta tiene para entrar". Además, advirtió que la situación puede obligar a las autoridades militares y diplomáticas "a tomar decisiones sobre la marcha". "Estamos concentrados en esta primera respuesta. Esta organización requiere de un montón de coordinaciones y demás

Tenemos muy presentes los riesgos, los estamos evaluando, pero no podemos dejar de lado que hay más de 630 argentinos esperando que nosotros lleguemos. Nuestros hombres de armas tienen ese compromiso", concluyó. PT/KDV NA