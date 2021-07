El presidente Alberto Fernández dijo hoy que ve "con mucho optimismo la puerta de salida" hacia el crecimiento económico una vez que la "población esté vacunada", aunque destacó que ya hay "un proceso donde la economía empieza a funcionar mejor".

Fernández dijo por Radio 10 que en septiembre próximo habrá "un número muy importante de argentinos vacunados" y apuntó a "llegar a los menores de 18 años" y a que "todos tengan las segundas dosis", para desde "allí arrancar con todo" en materia de crecimiento.

En ese sentido, el Presidente remarcó que "con todo lo que está pasando, la Argentina está creciendo" y auguró que si logran superar "los últimos escollos de la pandemia, que afecta a varios sectores como el hotelero, gastronomía y el turístico", el país va "a tener un repunte en la producción y un consumo enorme" que permitirá una recuperación "con mucha firmeza".

En ese marco, mencionó "datos interesantes para decir que la economía se empieza a mover", y enumeró que "la industria automotriz, contra junio de 2019, es decir antes de la pandemia, aumento un 67%", y "el despacho cemento contra junio de 2019 aumento un 12%, lo que significa que la construcción empieza a funcionar".

"Hay 11 meses consecutivos con generación de empleo formal en la industria", resaltó el mandatario, y comparó que "de 48 meses del gobierno anterior, en 46 cayó el empleo industrial".

"Estamos en un proceso donde la economía empieza a funcionar mejor, el empleo comienza a recuperarse, y mucha gente en la pobreza es atendida con la Tarjeta Alimentar y otros auxilios que el Estado brinda".

Fernández admitió que el país tiene un "problema claro con la inflación", pero señaló que el Gobierno está tratando de "controlar" el alza de precios, y planteó que es "muy difícil" atacarlos porque "en Argentina hay un oligopolio que maneja la industria alimenticia, que es un marcador de precios y es muy difícil de controlar", aunque aseguró que la administración a su cargo "sigue con esa pelea".

Ejemplificó que el cierre de las exportaciones de carne "se hizo porque tuvo un aumento absolutamente injustificado" y el Gobierno trató de que hubiera "una mayor oferta de carne para que los precios volvieran a su ritmo habitual".

"Lo hacemos permanentemente con los productos", señaló el mandatario, y remarcó: "Seguimos con esa pelea".

En cuanto a la cotización del dólar, opinó que "hay capitales de la época de (el expresidente Mauricio) Macri que salen por el contado con liquidación", lo que hace que "sea controlado" por el Gobierno, mientras que el blue "es muy inestable", y ejemplificó que "una vez alguien con 300 mil dólares lo hizo subir siete pesos".

Tras negar discusiones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por quien mostró "un gran respeto", manifestó que el titular de la cartera económica "está haciendo un trabajo enorme con (el presidente del banco Central) Miguel Pesce para tener un seguimiento de las variaciones del dólar, las mas perfectas posibles, a través de la Comisión de Valores, para que ningún pícaro genere zozobra", al considerar que "hay mucha gente que especula y perjudica al Gobierno, como se hizo muchas veces en la Argentina".

Fernández contó que al asumir habló con el expresidente Mauricio Macri y rememoró que "mostraba preocupación por si se frenaba la economía" por la pandemia "y decía que erar un error la cuarentena porque las víctimas iban a ocurrir igual", y el mandatario le respondió que el objetivo era "salvar la mayor cantidad de vidas".

"Lo que hice fue garantizar la atención en hospitales públicos, para que a nadie le faltara una cama o respirador, en tiempo récord" y volvió a mostrar su dolor "ante cada una de las muertes" originadas por el coronavirus, a las que calificó de "un puñal en el corazón"

"Cuando salió la vacuna fui a buscarla al mundo, las hemos conseguido y están llegando, vacunando a velocidad mayor, llegando a 30 millones de dosis y con el 50% por la población vacunada, al menos con una dosis", subrayó.

Fernández destacó el acuerdo del Gobierno argentino con el laboratorio Moderna para hacer frente a la inmunización de la población al apuntar que, como mandatario, tenía una "enorme preocupación por la vacuna pediátrica" para vacunar "a chicos con enfermedades prevalentes"

"Finalmente logramos un punto de acuerdo, pero para eso tuvimos que corregir algunos puntos de la legislación que existía, y todas las discusiones fueron complicadas", recordó Fernández.

Puntualmente con el laboratorio estadounidense Pfizer, el Presidente explicó que había una serie de exigencias iniciales y contractuales que hacían que era imposible aceptar", porque ponían al país "en un lugar vulnerable", aunque aclaró que esa empresa fue con la que primero habló e inclusive "se comprometió a hacer ensayos en la Argentina, lo que daba cierto privilegio para recibir vacunas"

Además, aseguró que el Gobierno nacional está "trabajando" para que los argentinos que permanecen en el exterior "puedan volver" y subrayó que "todavía no está terminada la pandemia" de coronavirus.

"La variante Delta tiene la cualidad de tener una velocidad de contagio impresionante", sostuvo Fernández, y puntualizó que "en un momento en que necesitamos que, por lo menos, tengan una dosis la mayor cantidad de argentinos, les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión".

En cuanto a su declaración como testigo en la causa de Vialidad indicó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "convocó a todos los jefes de Gabinete" y expresó que lo hará "por escrito" porque tiene "la obligación de hacerlo".

"Sé como funciona Obras Públicas y como son las asignaciones de jueces y fiscales, y además como convierten estos temas en política", dijo Fernández, y sentenció: "El daño que se le hace a la política al judicializarla es inconmensurable, como tan dañino es politizar la justicia". (Télam)