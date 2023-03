El presidente Alberto Fernández consideró esta noche que el diputado nacional Javier Milei “es un empleado de las multinacionales”.

“No me quiero detener en este personaje, ¿pero quién le paga a Milei? Es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JxC”, señaló el jefe de Estado en declaraciones a C5N.

(Télam)