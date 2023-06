El presidente Alberto Fernández saludó esta tarde a la prensa acreditada en Casa Rosada, con motivo del Día del Periodista.

"Ustedes cumplen un rol muy importante dentro de la República, es una labor que debe prestigiarse", expresó el mandatario en la Sala de Periodistas ante una veintena de trabajadores de prensa.

"Feliz día todos los periodistas, a todas las periodistas", dijo Fernández, y amplió. "Yo creo que el periodismo cumple una tarea muy importante en la medida que informe, que informe objetivamente, sabiendo que todo tiene una parte subjetiva que es inevitable, pero creo que cumplen un rol muy importante dentro de una República".

"Creo que es una labor que debe prestigiarse y que deseo por favor en aras de un mejor periodismo, una mejor prensa en la Argentina", continuó el jefe de Estado.

Además, indicó: "Yo creo que en estos cuatro años todos ustedes trabajaron con libertad, a ninguno de ustedes jamás lo llamó un funcionario para decirle lo que tiene que poner o dejar de poner, nunca hubo llamadas para poner un título o sacar un titulo".

En ese sentido, Fernández señaló que "me parece que no hicimos nada más que lo que correspondía, no es ningún mérito", aunque alertó que "no es esto lo que habitualmente pasaba en la Argentina" y por eso quiso "destacarlo".

"Yo lo que les deseo es que tengan el mejor día y que tengan toda la suerte que merecen", concluyó el Presidente. (Télam)