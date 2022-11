El presidente Alberto Fernández rechazó los reclamos que encabeza su vice Cristina Kirchner por una suma fija por decreto para trabajadores formales para hacer frente a la alta inflación

"Estamos estudiando el tema y tenemos que verlo con cuidado", expresó el mandatario nacional en declaraciones a Futurock. En la misma línea, aclaró: "Veo lo mismo que Cristina (Kirchner) que hay que tratar de recomponer los ingresos más bajos, hay que ver cómo hacerlo porque hay que ver como es el universo de esos ingresos, y hay que ver el corte". La Vicepresidenta quiere la suma fija y lo dejó en claro durante su discurso en el acto de la UOM en Pilar, en el que aseguró que el Gobierno "tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos en nuestro gobierno"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, reveló que la ex mandataria y el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, trabajan en el paliativo. En Casa Rosada consideran que una suma fija perjudicaría las negociaciones paritarias en curso que viene llevando adelante la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, junto a los distintos gremios y empresas

Lo cierto es que en más de una ocasión el Presidente y la portavoz, Gabriela Cerruti, se mostraron a favor del mecanismo de negociación al que definieron como la herramienta que permite involucrar a la sociedad en los asuntos del Gobierno. "Le apuesto mucho al tema de las paritarias, lo que pido es que le ganen a la inflación. El problema que suele suceder es que los empleos que se crean tienen salario flojos porque se trata de salarios que toman como referencia diciembre de 2015. Estamos tratando de que las paritarias funciones y que se vaya recuperando el salario real. El contexto hay que tenerlo presente", planteó el mandatario. El titular del Palacio de Hacienda hizo referencia también al debate que atraviesa al oficialismo tras expresar que "más allá del instrumento, el esfuerzo para mejorar el ingreso lo vamos a hacer", y planteó que las demoras en la resolución se deben a la situación de las cuentas del Estado. "Si uno mira el estado de las finanzas públicas de los municipios, si le metemos una suma fija, les arruino las cuentas", expuso. Durante el acto en Pilar, el titular de la UOM, Abel Furlán, se plegó al pedido de la suma fija al enviar un claro mensaje al jefe de Estado: "Con esta inflación no hay paritaria que pueda resolver el problema de la inflación. Le pedimos al Presidente un bono no retributivo para recuperar el poder adquisitivo"

La solicitud de Furlán fue respaldada con aplausos por parte de Cristina Kirchner, quien estaba al lado suyo. Luego del debate generado con el intento de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por parte del kirchnerismo, el Frente de Todos enfrenta un nuevo parteaguas. Desde el entorno del Presidente aseguran que no hay margen para aplicar una suma fija por decreto, aunque admitieron la posibilidad de lanzar algún bono sectorizado durante la última etapa del año. La ministra de Trabajo, encargada de que los salarios no queden pulverizados ante el aumento de precios, respaldó el mecanismo paritario, aunque admitió que todas las variables están en evaluación. "Está en estudio. Este es un gobierno no dogmático que ha aplicado incentivos de ese estilo cada vez que lo vio necesario", precisó. SR/GAM NA