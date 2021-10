El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que los integrantes del Frente de Todos (FdT) están "más enteros que nunca" para las elecciones del 14 de noviembre y ratificó ante los movimientos sociales su intención de "cambiar planes por empleo" genuino y registrado, una iniciativa que se reflejará en el envío de un proyecto en esa materia al Congreso por parte del Poder Ejecutivo.

Al encabezar en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, el cierre de un plenario del Movimiento Evita y otras organizaciones convocado bajo la consigna "Por la Unidad y la Victoria", Fernández planteó que "no es tiempo en el siglo XXI de que haya argentinos peleándola en soledad para sobrevivir", al advertir que en el país "no hay que sobrevivir sino disfrutar de la vida".

En su discurso, el Presidente reiteró que necesita empresarios "que no especulen e inviertan, que convoquen al trabajo, produzcan y hagan enriquecer a la patria".

"Estamos empezando a ver el amanecer de un tiempo distinto", consideró Fernández, y en esa línea señaló que tras 99 días de gestión el "virus paralizaba al mundo" refirió que "el día 100 ha llegado" y "hoy empieza el tiempo" en el que la Argentina va a "recuperar la producción y el empleo".

Además dejó en claro que cuando dice que "hay que cambiar los planes" sociales, no quiere decir "cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya tienen", sino por "empleo" genuino y registrado para que "todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal"

También afirmó que los integrantes del FdT están "más enteros que nunca" porque la coalición de Gobierno sabe que "quedan por cumplir muchos compromisos con nuestro pueblo, y son esos los que nos impulsan a no bajar los brazos y seguir trabajando incansablemente".

En sus críticas a la gestión de Juntos por el Cambio, apuntó que mientras el expresidente Mauricio Macri "brindaba en Miami y sonreía" junto al exministro de Economía Nicolás Dujovne, él sigue "peleando con el FMI" para alcanzar un acuerdo por el pago de la deuda.

"El año próximo vencen 19.000 millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento y el desarrollo", alertó.

En un mensaje de arenga, el mandatario expresó: "Acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie, los que seguimos creyendo en nuestra gente".

El Presidente había salido desde Casa Rosada junto con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

También se sumaron el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Kirchner, quien precedió al mandatario en los discursos, aseguró que "solo el pueblo va a salvar el pueblo" y pidió a los argentinos que "se involucren" para "cambiar el destino del país".

Además, pidió honrar el compromiso asumido con la gente y poner un freno a la especulación que genera alza de precios: "Ayudemos al Presidente, a Cristina y a Axel (Kicillof) a bajar los precios y ponerle un freno a los especuladores", enfatizó Kirchner en el acto, y además convocó "a todos y todas a construir la Argentina que permita al pueblo la dignidad del trabajo".

El líder de La Cámpora agradeció también la invitación y felicitó a la multitud presente. "Celebro está invitación y a esta enorme asamblea del pueblo".

La candidata a diputada nacional bonaerense del FdT Victoria Tolosa Paz destacó "el trabajo como dinamizador de cada uno de los barrios" y afirmó que "el trabajo de la economía popular está en el centro del gobierno de Alberto y Cristina y de Axel en la provincia de Buenos Aires".

"Es con lo único que vamos a poner la Argentina de pie", expresó Tolosa Paz en ese sentido, y manifestó que "somos el conjunto de hombres y mujeres que abrazamos el trabajo" y advirtió que "no nos vengan a señalar que porque no tenemos empleador no somos trabajadores".

El referente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando 'Chino' Navarro, señaló que "este acto sirve si a los políticos como yo les quede claro que no es posible transformar la realidad sin la organización popular" y sostuvo que "sin la mujer y el hombre del barrio, sin los pibes y la doña del barrio no hay posibilidad de transformar la realidad".

"A veces los políticos le tenemos miedo a la organización popular", expresó Navarro, y refirió que "no hay que tenerle miedo, Perón con Evita formó la comunidad organizada y la comunidad organizada era el pueblo organizado, el pueblo de pie, como están todos acá".

El coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y candidato a diputado nacional bonaerense del FdT Daniel Menéndez subrayó que "es un orgullo ser parte de un Gobierno que pone en primer plano el desarrollo de la economía popular para transformar a la Argentina".

"Cuando se inicia en la militancia uno busca épica, que los valores lo trascienda y hemos tenido infinidad de ejemplos de compañeras en los comedores que arriesgando su vida se pusieron al hombro la asistencia alimentaria" en la pandemia, expresó Menéndez y dijo que "mucho se habla de las discusiones, pero quiero marcar las coincidencias, porque cuando las papas quemaron dentro del Frente de Todos todos tuvimos el mismo compromiso".

El referente del movimiento Evita y Secretario de la Economía Social del ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, indicó que "este es el inicio de nuestra campaña para construir la victoria" y aseguró que "estamos iniciando la campaña para ir casa por casa para buscar los votos".

Pérsico propuso realizar un "acto de 200 mil compañeros para el cierre de campaña, porque así lo hacemos los peronistas", y sostuvo que "tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común".

Y recordó que Néstor Kirchner "decía que necesitábamos 20 años para consolidar el modelo, yo lo digo mas brutal: creo que esta democracia de la alternancia no camina".

"Quiero construir una democracia en la que el movimiento popular gobierne 20 años la Argentina", expresó y manifestó que "lo que hizo Macri lo vamos a dar vuelta, esa es la tarea, hay que ir a buscar a cada compañero, hay que ganar, el único camino es la victoria".

El dirigente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) Alberto 'Beto' Ibarra resaltó que "cada uno de los compañeros aquí presente tiene marcado en el rostro las heridas del neoliberalismo" y manifestó que "hay que construir una nueva política, desde el MTL la consigna sigue siendo la de siempre: liberación o dependencia".

El referente de la Corriente Pueblo Unido Cristóbal 'Toto' Marcioni manifestó que "hoy nos concentramos acá para cambiar el futuro de nuestro país" y afirmó que están "muy preocupados por lo que está pasando, por la falta de laburo, por los precios, por los aumentos y la situación de cada barrio la droga y la inseguridad".

El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Fredy Mariño indicó que "es necesario pararle la mano a estos crápulas, vende patria que gobernaron durante cuatro años" y advirtió que "los que quemaron barbijos y decían que la vacuna era veneno y nos endeudaron por 100 años no pueden volver al poder".

El plenario contó con la presencia de miles de militantes que se ubicaron en las gradas del estadio y en el campo de juego, frente al escenario, con banderas de diferentes agrupaciones de toda la provincia de Buenos Aires y la Capital.

Con fuerte fuerte presencia del Movimiento Evita, también se destacaban otras agrupaciones con banderas de distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Matanza, Morón, Hurlingham, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

Mientras se escuchaban las exposiciones de los dirigentes, humo de colores cubrió en forma intermitente a los manifestantes, quienes también se agruparon en las inmediaciones del estadio en apoyo a sus dirigentes.

Entre las consignas, se escucharon cánticos: "Patria sí, colonia no" y "Techo, tierra y trabajo" y en el inicio del acto los manifestantes escucharon el Himno Nacional de pie y con los dedos en "V".

Los organizadores convocantes al plenario militante fueron el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Organización 25 de Mayo, Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, Corriente Nuestra Patria, Frente 22 de Agosto, Frente Desocupado Eva Perón, MNCI Vía Campesina, MTL y CCC.

También lo fueron el Movimiento de Unidad Popular (MUP)/Frente de Organizaciones Populares (FOP), Octubres, Corriente Pueblo Unido, Movimiento por la Paz (MPDL), Movimiento Popular Los Pibes, Organización Libres del Pueblo (OLP), Movimiento Popular (MP) La Resistencia, Martín Fierro, Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo), Nueva Independencia y Néstor Kirchner. (Télam)