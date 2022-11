El presidente Alberto Fernández pidió hoy "seguir la lucha" del colectivo LGBTIQ+ hasta que "el último energúmeno entienda" que todos deben ser respetados y afirmó que una sociedad es democrática es aquella en la que "se respeta e iguala" a sus integrantes

"La lucha que empezó Carlos Jauregui sigue hoy, está vigente y no hay que pararla. Hay que seguir y seguir hasta que el último energúmeno entienda que todos debemos ser respetamos cuando elegimos ser lo que somos", enfatizó Fernández. Al participar de la apertura del ciclo "Nos Mueve el Orgullo" en el marco de las celebraciones del Mes del Orgullo, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), el Presidente precisó: "Estoy aquí siendo lo que soy, disfrutando con ustedes este mes del orgullo, pidiéndoles que no paren en la lucha, porque la verdad es que no alcanzamos todos los objetivos que queremos". "Se trata de construir una sociedad democrática. Una sociedad democrática no es una sociedad donde se vota, eso es la institucionalidad de la democracia, sino que respeta e iguala. Una sociedad donde cada uno puede ser feliz siendo lo que es y nadie le imponga una condición para ser feliz", subrayó. MD/MG/GAM NA