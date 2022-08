El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el expresidente Mauricio Macri "tendría que estar rindiendo cuentas".

"No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes", señaló en una entrevista para el canal televisivo TN.

Y agregó: "Macri tendría que estar rindiendo cuentas por estas cosas".

(Télam)