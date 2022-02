El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "hay que garantizar el acceso de la gente al Lago" Escondido, que se encuentra rodeado por terrenos pertenecientes al empresario británico Joe Lewis en la provincia de Río Negro, y dijo que dialogó con la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, sobre la necesidad de "construir un camino que conduzca al lago".

Manifestantes que realizaron la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido habían denunciado el domingo pasado que fueron víctimas de "hostigamiento y acoso" de parte de un grupo de personas vinculadas a Lewis cuando realizaban esa marcha, y en ese marco debió ser rescatado de esa zona en helicóptero a raíz de una descompensación el médico sanitarista y dirigente justicialista, Jorge Rachid.

El Presidente sostuvo que "es un tema raro de entender porque es como que alguien no quiere cumplir luego de que compró tierras, por lo que para llegar a un lago, hay que pasar por su propiedad".

"Es como si uno quiere llegar a una playa en Mar del Plata o en la Costa Atlántica y yo me compro muchas hectáreas ahí y no dejo pasar a nadie por esos terrenos", expresó a modo de ejemplo y agregó: "yo estaría obligado a dejar pasar a la gente porque la playa es pública y no privada".

MIRÁ TAMBIÉN Fernández afirmó que busca una relación madura y franca con EEUU y agradeció apoyo ante el FMI

El jefe de Estado señaló que en busca de una solución, habló con la gobernadora de Río Negro "porque hay que encontrarle una solución a ese tema porque el lago es propiedad pública y por lo tanto hay que facilitar un acceso al lago".

"Hablamos con la Gobernadora sobre pensar en construir un camino que conduzca al lago y el dueño del campo está obligado a aceptarlo porque no hay otra forma de llegar al lago", sostuvo.

Click to enlarge A fallback.

En ese sentido, el Presidente aclaró que "la solución que proponen ahí los dueños del campo no parece ser una solución razonable de ninguna manera".

"Lo que hay que hacer es garantizar el acceso al lago", aseguró el Presidente. (Télam)