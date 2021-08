Al encabezar en forma virtual un acto para anunciar la ampliación del programa "Ahora 12", el presidente Alberto Fernández dijo que su administración tiene un "plan de salida" para la crisis. Sostuvo que ese plan de aliento al consumo, que ahora se amplió a 24 y 30 cuotas, representa un "círculo virtuoso" para volver a crecer. Consideró que la Argentina atravesó los "dos peores años de su historia" y admitió que la deuda "sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad y que tenemos que resolver". Al cargar contra la oposición, dijo esperar que "ya no pidan cerrar colegios y universidades, que no pidan cerrar más hospitales públicos, que hayan aprendido". Se mostró confiado, además, en que detrás de las vacunas está la "puerta de salida para recuperar la vida que queremos, y para que se reactive el ritmo económico necesario para que la Argentina crezca y produzca todo lo que debe crecer y producir". Sostuvo que constituye una herramienta para incentivar el consumo y que ayudará a pensar en el "plan de salida" tras la pandemia por coronavirus. Destacó que al incentivar el consumo se impactará en forma favorable sobre el trabajo y la producción, y remarcó la decisión de ampliar el programa Ahora 12 a indumentaria y calzado. El jefe de Estado hizo estas declaraciones al lanzar la ampliación del Ahora 12, que incluye más rubros para aumentar la oferta de productos alcanzados por esta financiación, en un acto en el Parque Industrial de Cañuelas en el cual participó por videoconferencia, y en el que estuvieron los principales miembros del Gabinete nacional.. Críticas a la oposición.. "Quiero pensar en esa Argentina de la unidad, más allá de lo que escriben y soporto cotidianamente", se quejó el jefe de Estado. Pidió que los argentinos "recuperen el sentido de la solidaridad". "Quiero pensar en esa Argentina de la unidad, más allá de lo que escriben y soporto cotidianamente sobre mí, sobre el Gobierno y sobre nuestros compañeros", lamentó. Fernández dijo que su gestión apunta a "la unidad del pueblo" y prometió: "Hasta el último día trabajaré para que esa unidad se concrete y sea posible. No es la unidad en el discurso único, es la unidad en la diversidad. Con miradas distintas, pero con los mismos compromisos y objetivos". El Presidente subrayó la necesidad de construir una "sociedad más justa, igualitaria y equilibrada, que le dé oportunidades a todos, y una Argentina federal"

"Soy de los que piensan que la Argentina no es un país inviable, pienso que la Argentina es un país maravilloso. No soy de los que creen que en la Argentina sobran 20 millones de argentinos, hacen falta todos", enfatizó. Fernández destacó que más del 70% de los mayores de 18 años iniciaron sus esquemas de vacunación contra la Covid-19 y fustigó a la oposición

"En la vacunación empezamos entre los primeros países del mundo, fuimos atacados y maltratados haciéndole sentir a la gente que en verdad estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente de la vacunación", se quejó. Dijo que "gracias a Dios, los argentinos no escucharon esas voces y fueron a vacunarse". JC/OM NA