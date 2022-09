El Partido Justicialista rindió hoy homenaje al histórico dirigente peronista Antonio Cafiero a 100 años de su nacimiento, en un acto que contó con el cierre del presidente Alberto Fernández, quien destacó su "lógica militante" y su "don de poder hablar con los más poderosos y con los más humildes" e instó a la unidad porque "quebrados solo podemos perder".

"Es un enorme privilegio cerrar este homenaje a Antonio Cafiero quien marcó a fuego a mi generación, fue para todos nosotros una figura. Lo que enamoraba de Cafiero era su militancia, que podía hablar con los más poderosos y los más humildes", expresó el Presidente en el cierre del acto que comenzó pasadas las 18 en el ND Teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fernández afirmó que lo que "impactaba en Cafiero era su lógica militante" y en este sentido recordó: "Nos decía que romper el peronismo no es la vía. Hay que estar unidos porque quebrados solo podemos perder".

Además, aseguró que "lo que pasó con Cristina no puede pasar nunca más en Argentina", respecto al atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1º de septiembre en la calle frente a su domicilio, e indicó que "no es posible que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que solo sea posible hacer política descalificando al que está enfrente. Eso nunca lo hicimos los peronistas ni lo vamos a hacer", expresó Fernández.

Entre los oradores también estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que celebró el "encuentro amplio, abierto como gran expresión del peronismo" ante una sala llena que incluyó la presencia de unos 600 dirigentes políticos, sindicales y sociales, según informaron desde la organización del partido.

Al recordar su vasta trayectoria política, Kicillof destacó que Cafiero "fue un gobernador de Buenos Aires que pensó y ayudó a darle la identidad que hoy tiene nuestra provincia" y que "supo mostrar un proyecto de desarrollo industrial, en vivienda, en salud y en educación que marcó un antes y un después".

"Se puso al lado de (Raúl) Alfonsín para demostrar que la democracia se defiende siempre y sin especulaciones", aseveró el gobernador bonaerense quien instó a "seguir ese ejemplo".

En este sentido, el canciller Santiago Cafiero, nieto del emblemático dirigente justicialista, expresó en declaraciones a la prensa que su "abuelo era un militante político y como todo hombre que abraza la política para servir al prójimo y al bien común, siempre tiene que estar abierto al diálogo político, ese es el combustible de la democracia".

"Luchó por la democracia para que se robustezca y eche raíces en nuestra sociedad dejando de lado especulaciones electorales o visiones personales, avanzando en una dirección profunda que es que la Argentina viva en democracia", enfatizó el canciller momentos previos al inicio del acto.

Para el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la figura de Antonio Cafiero "representa todo lo que nosotros queremos ser en la política, representa la coherencia, toda una vida dedicada al esfuerzo y el trabajo en favor del pueblo".

"Un hombre de una honestidad intachable que todo militante y todo dirigente político debe tener como un paradigma a imitar, en la reivindicación de las necesidades populares, la defensa de la democracia y en el pensamiento del interés común para todos los argentinos", dijo a Télam el ministro.

En coincidencia, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recalcó que se trata de "un gran referente de la democracia argentina desde todo punto de vista" que va más allá de la filiación partidaria que se pueda tener dado que fue "un hombre que estuvo siempre al servicio del Estado y del pueblo argentino".

En tanto, la presidenta del bloque Senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, expresó a esta agencia que tuvo "la fortuna de ser su amiga" y describió a Cafiero como "un enorme trabajador de la política, un enorme militante, siempre preocupado y peleando por la fuerza de la institucionalidad y la democracia".

"Lo hizo en el balcón de Plaza de Mayo, lo hizo cuando estaba al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, tuvo la capacidad de integrar a todos y de tener ese espíritu de asamblea y de debate", sostuvo la senadora y agregó que "si el debate no es de cara a la sociedad y de fondo, las discusiones no merecen ser".

"Es imposible no reconocer lo que significa el primer gobernador bonaerense peronista de la democracia con una gestión que marcó en algunos temas hitos fundamentales en las que fue absolutamente pionero como la creación del primer Consejo Provincial de las Mujeres", destacó por su parte la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

El diputado nacional del FdT, Eduardo Valdes, lo recordó a Cafiero como "el más divertido y el más formador de todos los dirigentes que yo tuve cerca, transformaba, nos interpelaba, te llamaba a cualquier hora y te pedía opinión".

"Antonio ha dejado a la Argentina un legado muy grande, fue un gran hombre con una gran trayectoria política, lleno de virtudes", expresó a esta agencia el dirigente sindical Antonio Caló quien sostuvo, además, que "es imposible no recordarlo con pasión, con alegría y con el mayor de los afectos como él lo tenía para con todos nosotros".

El homenaje a Antonio Cafiero contó con la presencia de numerosos integrantes del gabinete nacional como el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti y los ministros Jorge Taiana, Juan Zabaleta, Matías Lammens, Tristan Bauer, Jorge Ferraresi, Claudio Moroni y Daniel Filmus.

También estuvieron presentes legisladores nacionales y locales como Victoria Tolosa Paz, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro; entre los funcionarios bonaerenses estuvieron Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa; y desde el radicalismo bonaerense el intendente sanisidrense Gustavo Posse y el titular del Comité provincial, Maximiliano Abad.

Durante el acto se proyectaron distintos videos que mostraron las distintas facetas del emblemático dirigente justicialista en un emotivo recorrido por su profusa trayectoria política y su costado más familiar, donde se lo ve elogiar el "apoyo incondicional" de su esposa y compañera de vida, Ana Goitía, con quien tuvo diez hijos y 39 nietos de los cuáles, con el humor que lo caracterizaba, expresó: "Hay dos momentos felices con mis nietos cuando llegan a casa y cuando se van".

Otro de los momentos emotivos de la noche fue cuando la cantante Adriana Varela cantó dos de las canciones del mismo repertorio de temas que Cafiero solía pedirle para cada cumpleaños, como lo eran "Ivette" y "Las cuarenta".

El acto cerró con una ovación de pie de los familiares, dirigentes políticos, sociales y sindicales quienes entonaron de forma eufórica la tradicional marcha peronista. (Télam)