El peronismo porteño junto a distintos espacios políticos, sociales, culturales y sindicales de la ciudad de Buenos Aires presentó hoy el libro "Una Ciudad para pocos", un diagnóstico sobre los 15 años del Gobierno macrista en el distrito, y se expusieron las propuestas del Frente de Todos (FdT) para la CABA.

El panel, que llevó la consigna "Construyamos una ciudad para todos", estuvo compuesto por el senador y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; la diputada nacional Gisela Marziotta; y las legisladoras porteñas Victoria Montenegro, Ofelia Fernández y Claudia Neira.

Además, estuvo presente el último candidato a jefe de Gobierno del espacio y actual ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

La actividad se inició pasadas las 18:30 en el Complejo Art Media, situado en la avenida Corrientes 6271, espacio que se llenó de militantes, funcionarios y referentes del peronismo de la ciudad.

"Este libro es una herramienta de militancia. La construimos todos juntos con la claridad de que la unidad es indispensable para enfrentar el monstruo que nos gobierna hace 15 años en la Ciudad", remarcó Recalde, quien escribió el prólogo de la publicación.

El presidente del PJ llamó a "derribar dos mitos" que se encuentran instalados, siendo el primero que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez "Larreta gestiona bien", mito que fue generado "con pauta, marketing y blindaje mediático", cuando la Ciudad "solo exhibe fracasos".

"Para derribar el segundo mito hay que fortalecer la autoestima. Se cree que no hay oposición en la Ciudad de Buenos Aires, que no se puede ganar porque es invencible el PRO. ¿De dónde sacan esa idiotez? Caminemos todos juntos para convencer de que podemos ofrecer una ciudad mejor", aseveró.

Y agregó: "Se terminó un ciclo. Ahora queremos otro gobierno. De esta Ciudad para pocos construyamos una ciudad para todos".

Previamente al encuentro, Recalde fue consultado sobre su posible candidatura a jefe de gobierno y había respondido a los medios presentes: "Más adelante definiremos candidatos. Entiendo la ansiedad y que hay compañeros y compañeras que han lanzado su precandidatura, me parece bárbaro, pero lo más importante es qué Ciudad queremos".

Por su parte, Marziotta señaló que el libro "es un punto de partida" pero que es imprescindible "salir a recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires" porque es el peronismo "el que puede devolverle la dignidad a los porteños".

"Queremos una ciudad con justicia social. Tenemos que terminar con que hagan negocio con los derechos de los vecinos", subrayó.

En ese marco, llamó a "la unidad haciendo propia la doctrina", a fortalecer la "solidaridad y la consciencia social" y a organizarse para "ejecutar las políticas públicas" porque "nos merecemos la oportunidad de demostrar qué podemos hacer".

También sostuvo que "no podemos decir que vivimos en democracia plena con (la referente de la Tupac Amaru) Milagro Sala presa y con proscripción de la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Filmus afirmó que "no hay ninguna solución a ningún problema concreto del país o la ciudad sin el aporte de la ciencia y la tecnología" y detalló que la Ciudad de Buenos Aires es la que "menos invierte" en esta área a pesar de ser la más rica.

"Tenemos un enorme desafío. Hay 2023 para la Nación y también lo tendremos para la ciudad si trabajamos todos juntos", remarcó.

En tanto, Ofelia Fernández sostuvo que "vamos a necesitar un alto grado de imaginación para construir una alternativa" y destacó que hay "militantes y compañeros construyendo una organización política real todos los días".

"Yo nací en el 2000, soy hija de la democracia y de lo que para mí fue su mejor versión: los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina. Estoy muy preocupada porque hay una generación atrás de la mía que, si no hacemos algo, van a ser hijos e hijas de la anti política. Si no somos capaces de construir una solución material y no solo retórica, no veo que vaya a pasar otra cosa", afirmó.

Además, la legisladora Neira afirmó que hay que "dar una pelea en la ciudad" para revertir los 16 años en la ciudad y que hay que "preguntarnos por qué durante estos años no logramos convencer a los porteños de que nos voten.

"Somos capaces de hacer con la seguridad algo distinto. Una ciudad que funcione eficientemente. Este trabajo que hicimos no fue solo para decir todo lo mal que están las cosas, es para decir que las podemos hacer mejor si tenemos voluntad política de una vez por todas gobernar esta ciudad", agregó.

A su turno, Montenegro expresó que en cada comisión "quedó clarísimo que nuestra ciudad es cada vez más desigual" a pesar de ser "inmensamente rica" y que este trabajo "es el compromiso porque sabemos que es posible una ciudad distinta".

Durante la presentación, el cántico que más interrumpió a los oradores fue el de "Cristina Presidenta" y antes de finalizar se compartieron las palabras expresadas esta tarde por la Vicepresidenta, quien valoró como un "balance imprescindible" el libro en sus redes sociales.

Además, durante la presentación se compartió un video grabado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que lamentó no haber podido estar presente y recalcó la importancia del documento y otra intervención grabada del embajador argentino en México, Carlos Tomada, quien pidió tener "memoria sobre los quince años de macrismo".

Estuvieron también presentes la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; los diputados Itai Hagman, Paula Penacca, Carlos Heller, Mara Brawer; la exminsitra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y precandidata por la ciudad, Elizabeth Gómez Alcorta; los legisladores Matías Barroteaveña, Javier Andrade, Lucía Cámpora y Maria Bielli; y el referente Pedro Rosemblat, entre varios otros.

El libro titulado "Una Ciudad para pocos-Balance de 15 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires" es el resultado del trabajo de especialistas, técnicos y representantes de distintos espacios políticos, sociales, culturales y sindicales de la Ciudad de Buenos Aires.

En el informe se realizó “un detallado diagnóstico de la Ciudad que dejan los dos mandatos de Mauricio Macri y los dos de Horacio Rodríguez Larreta”; al tiempo que se planteó “las propuestas del Frente de Todos (FdT) para una ciudad justa, inclusiva y desarrollada” (Télam)