El Frente Malvinas Argentinas, que reúne espacios peronistas, de izquierda e independientes, denunció hoy un intento de "fraude electoral" por parte de la agrupación Franja Morada, en el marco de las elecciones de la Federación Universitaria Argentina (FUA) previstas para mañana, y pidió que se realice un nuevo llamado a comicios en los que pueda participar "la totalidad de la gremialidad estudiantil a nivel nacional".

Durante una conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA -ubicada en Púan al 480-, el Frente Malvinas Argentinas denunció hoy lo que considera un fraude por parte de la actual presidencia del máximo órgano de representación de los estudiantes universitarios del país en manos de la Franja Morada.

"Estamos denunciando el intento de fraude electoral por parte de la Franja Morada. Queremos que los delegados y delegadas de todos los centros puedan votar en la FUA", dijo a Télam el presidente de la Federación Universitaria de Avellaneda, Diego Arellano, quien sostuvo que "es la primera vez desde el regreso de la democracia" que Franja Morada podría perder la presidencia gracias a que el movimiento popular ha consolidado "un marco de unidad inédito".

"No vamos a participar del Congreso mañana porque no es representativo ni legitimo. No contiene a la totalidad de la gremialidad estudiantil a nivel nacional. Vamos a pedir un nuevo llamado donde se puedan convocar a todos los centros estudiantes", anticipó Arellano.

Por su parte, el oficialismo rechazó este planteo y consideró que se trata de una "maniobra del Gobierno nacional para deslegitimar el enorme avance" que tuvo la presidencia de la FUA.

"Todas las organizaciones participaron de la junta en donde se presentaron las actas y dieron el debate. Cuando el Gobierno vio que no podía imponer la mayoría, quiso imponer su lógica y pasar por encima el estatuto en pos de sus intereses”, explicó el presidente de la FUA, Bernardo Weber, perteneciente al Frente Reformista, espacio que conduce el organismo desde 1983.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que "desde fines de 2021 el reformismo ha obtenido triunfos de una forma notable en todas las universidades" y que es por este motivo que "desde el Gobierno" existe un "proceso de desconocer y de deslegitimar" al organismo estudiantil.

"Quieren desconocer la legitimidad del movimiento estudiantil y eso quedó evidenciado en la soledad en la que están haciendo el planteo", subrayó Weber.

Los dos sectores en pugna por conducir la FUA son el Frente Reformista -encabezado por Franja Morada y el espacio universitario del PRO-, y el Frente Malvinas Argentinas, que reprodujo la lógica del Frente de Todos en la universidad, y consolidó una alianza entre las espacios Juventud Universitaria Peronista, La Cámpora, el Movimiento Universitario Evita, el Movimiento Universitario de Izquierda, entre otros.

Desde el Frente Malvinas Argentinas se presentó un amparo judicial para denunciar el proceso electoral que recayó en el juzgado de la María Servini y que lleva la firma de dirigentes estudiantiles que presiden federaciones y centros de estudiantes de todo el país.

"Nuestra intención es tener una Federación legitima que luche por los derechos de todos y todas y no que sea una herramienta del macrismo como lo es hoy", subrayó Arellano.

Además, advirtió que hay una "enorme arbitrariedad" en los argumentos que utilizó la actual presidencia de la FUA para invalidar a los delegados ya que se excusó en un artículo del estatuto pero "solo en aquellos centros de estudiantes que no son conducidos por la Franja Morada".

El 17 de noviembre pasado, la Junta Ejecutiva de la FUA aprobó las actas presentadas para la elección de mañana, teniendo en cuenta el artículo que establece que la cifra de votantes será la de las elecciones inmediatas anteriores -en los últimos 18 meses- a la fecha en que se resuelva la convocatoria al Congreso.

"Plantearon que hay centros de estudiantes que hace más de un año que no tienen una elección. El problema es que la pandemia complicó todos los calendarios electorales. La misma FUA no tiene elecciones desde el 2018 y también ocurrió en centros de estudiantes que ellos conducen", explicó.

Por eso, consideró que "hay una doble vara que se explica con la intencionalidad política de que no voten los delegados de los centros que no le son afines".

Sobre esto, desde el reformismo aseguraron que el artículo que considera válidas las elecciones realizadas sólo hasta 18 meses antes del congreso no sólo afecta a las agrupaciones del Frente Malvinas Argentinas sino también a ellos.

"A nosotros también se nos caen varias universidades del 2019. Caso de Villa Mercedes con todo sus centros de estudiantes, las Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán y de Medrano", detalló Weber. (Télam)